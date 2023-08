Tennis: Alexander Zverev verpasst Finale von Cincinnati

Alexander Zverev hat den Einzug ins Finale des ATP-Masters in Cincinnati knapp verpasst. Im Halbfinale unterlag der Hamburger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2) 6:7 (5:7), 5:7 und kassierte damit seine siebte Niederlage im elften Duell mit dem Grand-Slam-Rekordsieger. Dennoch geht Zverev nach den Leistungen in Cincinnati gestärkt in die US Open (28. August bis 10. September).

Auf dem Weg ins Halbfinale hatte der 26-Jährige unter anderem Daniil Medwedew geschlagen und damit seinen ersten Sieg gegen einen Top-10-Spieler seit seiner schweren Knöchelverletzung im vergangenen Jahr gefeiert.

Im Endspiel von Cincinnati kommt es nun zur Neuauflage des hochklassigen Wimbledon-Finales, das Djokovic gegen den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz verloren hatte. Alcaraz hatte sein Halbfinale in Ohio 2:6, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Polen Hubert Hurkacz gewonnen.

"Er stellt für mich derzeit die ultimative Herausforderung dar", sagte Djokovic über Alcaraz: "Jetzt spielen wir erstmals auf Hartplatz gegeneinander, es ist ein sehr guter Test vor den US Open."

Mit Djokovic hielt Zverev gut mit - obwohl er gleich zu Beginn beider Sätze seinen Aufschlag abgab und einem Rückstand nachlief. Zverev gelang seinerseits jeweils das Break zum 5:5, in den entscheidenden Momenten aber hatte Djokovic die Nase vorn. Nach 2.06 Stunden verwandelte der 36-Jährige seinen ersten Matchball.