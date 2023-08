US Open 2023, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger und die Siegerin?

Mit den US Open findet momentan das diesjährig letzte der vier großen Grand-Slam-Turniere statt. Doch wie hoch fällt eigentlich das Preisgeld für die Siegerin und den Sieger aus? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die US Open sind einer der vier großen Grand-Slam-Turniere im Tennis und bildet den diesjährigen Abschluss dieser Reihe. Zuvor standen schon im Januar die Australian Open (Sieger der Männer: Novak Djokovic, Gewinnerin der Frauen: Aryna Sabalenka), ab Mai die French Open (Sieger der Männer: Novak Djokovic, Gewinnerin der Frauen: Iga Swiatek) und im Juli Wimbledon (Sieger der Männer: Carlos Alcaraz, Gewinnerin der Frauen: Markéta Vondroušová) statt.

Djokovic und Alcaraz dominieren den Sport momentan und lieferten auch im Endspiel von Cincinnati einen echten Thriller.

Sie gehören auch bei der US Open wieder zum Favoritenkreis und können sich berechtigte Hoffnung auf einen Titel machen. Aus deutscher Sicht ist Alexander Zverev, der an der Top Ten in der Weltrangliste kratzt, nur das Beste zu wünschen. Der Favoritenkreis der Frauen ist größer - Iga Swiatek, Elena Rybakina und Aryna Sabaleka gehören unter anderem dazu.

Doch wie viel Geld bekommt der Sieger, beziehungsweise die Siegerin der US Open 2023 eigentlich?

US Open 2023, Preisgeld: Wie viel Preisgeld gibt es gesamt?

Im Pott der US Open liegt im Vergleich zu den anderen drei großen Grand-Slam-Turnieren das meiste Geld. Bei der Australian Open sind es 53 Millionen US-Dollar, bei der French Open 54 Millionen US-Dollar und in Wimbledon 56,6 Millionen US-Dollar. Somit liegen die US Open mit einem Gesamtvolumen von 65 Millionen US-Dollar an Preisgeldern in dieser Hinsicht vorne.

US Open 2023, Preisgeld: Wie viel Preisgeld verdient der Sieger der Männer?

Wer sich für die US Open qualifiziert, dem winken schon mal sichere 81.500 US-Dollar. Erreicht man Runde zwei, sind es 123.000 US-Dollar, in der dritten Runde dann 193.000 US-Dollar und im Achtelfinale 284.000 US-Dollar. Im Viertelfinale macht es dann einen großen Sprung zu 455.000 US-Dollar und ein Halbfinal-Einzug bringt den Spielern 755.000 US-Dollar ein.

Die beiden Finalisten knacken dann die Millionen-Marke: 1,5 Millionen US-Dollar für den Zweitplatzierten und der Sieger erhält stolze drei Millionen US-Dollar.

US Open 2023, Preisgeld: Wie viel Preisgeld verdient die Siegerin der Frauen?

Bei der US Open wird nach dem Motto "Equal Pay" verfahren. Das bedeutet: Die Männer und Frauen verdienen das exakt selbe. Dementsprechend wird auch die Siegerin des Einzel der Frauen mit drei Millionen US-Dollar entlohnt.

US Open 2023, Preisgeld: Die Preisgelder zusammengefasst

Die Preisgelder sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen:

Sieger: Drei Millionen US-Dollar

Drei Millionen US-Dollar Finalist: 1,5 Millionen US-Dollar

1,5 Millionen US-Dollar Halbfinale: 755.000 US-Dollar

755.000 US-Dollar Viertelfinale: 455.000 US-Dollar

455.000 US-Dollar Achtelfinale: 284.000 US-Dollar

284.000 US-Dollar Dritte Runde: 193.000 US-Dollar

193.000 US-Dollar Zweite Runde: 123.000 US-Dollar

123.000 US-Dollar Erste Runde: 81.500 US-Dollar

US Open 2023, Preisgeld: Der Zeitplan

Einzelwettbewerbe bei den US Open 2023

Datum Runde 22. bis 25. August 2023 Qualifikationsspiele für die US Open 28. und 29. August 2023 1. Runde der Männer

1. Runde der Frauen 30. und 31. August 2023 2. Runde der Männer

2. Runde der Frauen 01. und 02. September 2023 3. Runde der Männer

3. Runde der Frauen 03. und 04. September 2023 Achtelfinale der Männer

Achtelfinale der Frauen 05. und 06. September 2023 Viertelfinale der Männer

Viertelfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Frauen 08. September 2023 Halbfinale der Männer 09. September 2023 Finale der Frauen 10. September 2023 Finale der Männer

US Open 2023, Preisgeld: Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Daten: 28. August bis 10. September (Hauptfeld)

28. August bis 10. September (Hauptfeld) Ort: Flushing Meadows, New York

Flushing Meadows, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

