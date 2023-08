Morgen werden in New York die US Open eröffnet. Die Matches der Stars werden in den kommenden Tagen und Wochen von Sportdeutschland.tv übertragen. Doch was kostet das Abo dafür? SPOX hat die Antwort.

Australian Open, French Open, Wimbledon - drei Grand-Slam-Turniere wurden im Kalenderjahr 2023 bereits veranstaltet, fehlt also nur noch eines: die US Open. Doch darauf müsst Ihr nicht mehr lange warten. Am Montag, den 28. August, werden die Einzelturniere der Männer und Frauen nämlich bereits eröffnet. Das USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens (New York) ist dabei für zwei Wochen das Zuhause von Stars wie Carlos Alcaraz oder Iga Swiatek, die als Titelverteidiger bzw. Titelverteidigerin ins Turnier gehen.

Neben den Einzelwettbewerben wird auch im Doppel (Männer, Frauen und Mixed) um den Titel gekämpft.

© getty Kann Carlos Alcaraz seinen Titel verteidigen?

US Open 2023 live sehen, Preis: Was kostet das Abo bei sportdeutschland.tv?

Bislang war Eurosport in Deutschland viele Jahre lang für die Übertragung des Grand-Slam-Turniers in den Vereinigten Staaten verantwortlich, dies ist ab 2023 jedoch nicht mehr der Fall. Die Übertragungsrechte liegen nämlich nur mehr bei Sportdeutschland.tv.

Der Online-Sportsender kümmert sich um das gesamte Turnier, bietet also jedes einzelne Match an, dazu auch Highlights, die immer am Ende des Tages angeboten werden. Eigentlich ist der Zugang zu Sportdeutschland.tv kostenlos - nur für die werbefreie Nutzung werden monatlich 2,99 Euro verlangt -, dies gilt jedoch nicht für die US Open 2023.

Stattdessen brauchen all jene, die das Turnier in New York nicht verpassen wollen, einen Turnierpass, der mit einem Preis in Höhe von 25 Euro versehen ist. Der Tagespass wird für 10 Euro angeboten. Wem das zu viel ist, der kann immerhin noch die tägliche vierstündige Konferenz weiterhin gratis schauen, dazu auch Wettbewerbe im Mixed, in den Junioren- und Rollstuhl-Klassen sowie die Doppel-Wettbewerbe bis zum Viertelfinale.

US Open 2023: Die Einzelwettbewerbe

Datum Runde 22. bis 25. August 2023 Qualifikationsspiele für die US Open 28. und 29. August 2023 1. Runde der Männer

1. Runde der Frauen 30. und 31. August 2023 2. Runde der Männer

2. Runde der Frauen 01. und 02. September 2023 3. Runde der Männer

3. Runde der Frauen 03. und 04. September 2023 Achtelfinale der Männer

Achtelfinale der Frauen 05. und 06. September 2023 Viertelfinale der Männer

Viertelfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Frauen 08. September 2023 Halbfinale der Männer 09. September 2023 Finale der Frauen 10. September 2023 Finale der Männer

US Open 2023: Die Doppelwettbewerbe