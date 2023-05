Tennis - Wird Rafa noch einmal die French Open gewinnen? Das Pro und Contra

Rafael Nadal wird bei den French Open 2022 nicht an den Start gehen, um dort seinen 15. Titel zu gewinnen. 2024 will der Spanier aber noch einmal auf die große Bühne zurückkehren. Aber ist es dann schon zu spät - oder wird Rafa noch einmal auf großer Bühne triumphieren? Das Pro und Contra.

© getty

Pro Rafael Nadal: Der König hat noch eine letzte Patrone

von Felix Kneidl

Es gibt da eine berühmte Szene, die sich im vergangenen Jahr nach dem French-Open-Viertelfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic abgespielt hat. Der Spanier hatte seinen ewigen Rivalen gerade in vier umkämpften Sätzen geschlagen und ließ sich vom Publikum feiern, als Kommentar-Legende Jason Goodall folgende Worte in sein Mikrofon sprach:

"Nach der Auslosung flüsterte das Schicksal in Rafas Ohr: 'Es zieht ein Sturm herauf'. Und Rafa, ohne zu zögern, flüsterte zurück: 'Hier, in Roland Garros, bin ICH der Sturm'".

Diese 20 Sekunden fassen die Beziehung zwischen Rafa Nadal und dem Turnier auf der roten Asche von Paris perfekt zusammen. Egal, wie angeschlagen er ist, egal, wie sehr in Form die Gegner sind, egal, wenn alles gegen ihn spricht: in Roland Garros ticken die Uhren anders. Hier regiert der Sandplatz-König.

Umso bitterer, dass dieses Jahr eine neue Zeitrechnung beginnt. Zumindest vorerst. Rafael Nadal hat bekannt gegeben, dass er nicht nach Paris reisen wird.

Die Verletzung an der Hüfte, die er sich bei den Australian Open zugezogen hat, ist immer noch nicht auskuriert. Der "Matador" leidet so sehr, dass er sich sogar entschieden hat, die restliche Saison auszusetzen. 2024 steht dann voraussichtlich sein Abschiedsjahr auf der Tour an. Nadal will es dann nochmal wissen und vor allem in seinem geliebten Wohnzimmer in Paris angreifen. Doch, kann das was werden?

Nicht wenige hatten sogar mit seinem sofortigen Rücktritt gerechnet, als er am Donnerstag die Presse an seiner Akademie versammelte. Nadals 36-jähriger Körper streikte in den vergangenen Jahren immer häufiger. Seit der Verletzung im Match gegen Taylor Fritz in Wimbledon war Rafa nicht mehr kompetitiv genug für die absolute Weltspitze.

Und das soll jetzt besser werden, wenn er 2024 als dann 37-Jähriger zurück auf die Tour kommt und dort auf die "Next-Next-Gen" um Rune, Sinner und Alcaraz trifft? Auf den wieder erstarkten Daniil Medvedev? Auf den ewigen Djoker, seinen größten aktiven Rivalen? Ich verstehe jeden, der da müde lächelnd abwinkt. Trotzdem sage ich: ja!