Tennis - BMW Open 2023 in München: Datum, Termine, Zeitplan, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

Nicht mehr lange, dann stehen in München die BMW Open 2023 an. Wann das ATP-Turnier stattfindet, wie das Teilnehmerfeld aussieht und wer das Ganze im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

In diesem Jahr werden die BMW Open ein wenig früher stattfinden, als man es gewohnt ist: Vom 15. April bis zum 23. April 2023 wird das ATP-Turnier in München steigen. Rund 631.000 Euro werden beim Sandplatzevent der 250er-Kategorie insgesamt ausgezahlt.

Der genaue Spielplan ist Stand jetzt nicht bekannt, jeweils um 19 Uhr am Vorabend werden die Duelle auf der Website der BMW Open veröffentlicht. Wenn die Runden aber so aufgeteilt sind wie in der Vergangenheit, dürfte der Zeitplan folgendermaßen aussehen:

Tennis - BMW Open 2023 in München: Datum, Termine, Zeitplan*

Datum Runde 15. April Qualifikation 16. April Qualifikation 17. April Runde 1 18. April Runde 1 19. April Achtelfinale 20. April Achtelfinale 21. April Viertelfinale 22. April Halbfinale 23. April Finale

*basierend auf dem Zeitplan des Vorjahres.

© imago images Titelverteidiger Holger Rune ist wieder dabei.

Tennis - BMW Open 2023 in München: Teilnehmerfeld, Spieler

Auch in diesem Jahr dürft Ihr Euch bei den BMW Open auf ein namhaft befülltes Teilnehmerfeld freuen, laut Turnierdirektor Patrik Kühnen gar die "bislang stärkste" Besetzung. Von den 28 Spielern im Einzel sind aus deutscher Sicht neben Olympiasieger Alexander Zverev vor allem Jan-Lennard Struff und Oscar Otte interessant.

Doch auch internationale Stars mischen mit: Der Österreicher Dominic Thiem ist als Wildcard mit dabei, die Nummer Eins der USA, Taylor Fritz, kommt nach München und auch Titelverteidiger Holger Rune und der Finalist von 2019, Matteo Berrettini, haben ihre erneute Zusage gegeben.

Tennis - BMW Open 2023 in München: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr ATP-Tennis live und in Farbe sehen möchtet, ist das ganz einfach: Sky einschalten! Der Pay-TV-Sender ist nämlich bei allen Toptournieren der Tour live dabei. Auch bei den BMW Open wird Sky also nicht fehlen, einschalten könnt Ihr dabei im TV oder im Livestream via SkyGo oder WOW.

Ob es auch eine kostenfreie Übertragung geben wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. In den vergangenen Jahren war dies jedoch der Fall, da waren der Bayerische Rundfunk und ran am Start.

© imago images Auch Alexander Zverev ist mit von der Partie.

Tennis - BMW Open 2023 in München: Wichtigste Infos

Wettbewerb: BMW Open 2023

BMW Open 2023 Datum: 15. bis 23. April

15. bis 23. April Ort: München, Deutschland

München, Deutschland TV: noch unbekannt

noch unbekannt Livestream: noch unbekannt

Tennis - BMW Open 2023: Vergangene Sieger