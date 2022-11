Tennis: ATP Finals live im TV und Livestream - Spiele, Ansetzungen, Übertragung

Vom 13. bis zum 20. November endet für die besten Tennisprofis der Welt mit den ATP-Finals die Saison. Alle Informationen zu den Spielen und Ansetzungen und wo Ihr die ATP-Finals live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit den ATP-Finals endet das Tennis-Jahr mit einem echten Highlight! Die besten acht Spieler der ATP-Tour duellieren sich vom 13. bis zum 20. November um den prestigeträchtigen Titel. Zudem wird im Pala Alpitour, dem Austragungsort in Turin, das beste Herren-Doppel gekürt.

Einer jedoch wird bei den ATP-Finals 2022 fehlen: Die aktuelle Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, wird das Spektakel in Turin verpassen. Er zog sich im Viertelfinale beim Masters in Paris im Duell gegen Holger Rune einen Muskelriss in der linken Bauchwand zu.

Für ihn rückt im Einzel Taylor Fritz in das Starterfeld. Der US-Amerikaner befindet sich in der ATP-Wertung auf dem achten Rang. Novak Djokovic, der aktuell nicht in den Top acht der ATP-Wertung liegt, ist dagegen aufgrund seines Grand-Slam-Erfolgs in Wimbledon für Fritz in das Turnier gerückt. Durch den Ausfall von Carlos Alcaraz hat Taylor Fritz nun doch die Chance, den Titel bei den ATP-Finals zu gewinnen.

Tennis: ATP Finals - Spiele und Ansetzungen

Das erste Match bei den ATP-Finals 2022 startet am 13. November. In den darauffolgenden Tagen findet die Gruppenphase im Einzel und Doppel statt.

Die ersten beiden Spieler und Doppelpaarungen qualifizieren sich schließlich für das Halbfinale bei den ATP-Finals. Die beiden Finals starten am 20. November im Pala Alpitour in Turin. Das Doppelfinale ist für 16.00 Uhr terminiert. Vor 19.00 Uhr startet hingegen das Einzel bei den ATP-Finals nicht.

Tennis: ATP Finals live im TV und Livestream - Die Übertragung

Die ATP-Finals 2022 seht Ihr exklusiv auf Sky im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partien des Turniers live und in voller Länge im TV auf Sky Sport Tennis oder auf Sky Sport Top Event.

© getty Carlos Alcaraz, die Nummer eins der Welt, verpasst die ATP-Finals 2022.

Als Sky-Kunden habt Ihr zudem gleich zwei Optionen die ATP-Finals im Livestream zu erleben. Das geht zum einen mit der Sky-Go-App, mit der Ihr Euer gesamtes Sky-Programm im Livestream sehen könnt. Alternativ könnt Ihr bei den Pay-TV-Sender das Angebot von WOW buchen und so die Matches bei den ATP-Finals live und vollumfänglich verfolgen.

Tennis: ATP Finals - Das Teilnehmerfeld

Tennis: ATP Finals - Einzel

Rang Spieler 1. Rafael Nadal 2. Casper Ruud 3. Daniil Medvedev 4. Stefanos Tsitsipas 5. Novak Djokovic 6. Andrey Rublev 7. Felix Auger-Aliassime 8. Taylor Fritz

Tennis: ATP Finals - Doppel