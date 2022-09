Alexander Zverev nimmt dieses Jahr nicht am Davis Cup teil - und das nicht grundlos. SPOX erklärt, warum der deutsche Tennis-Star fehlt.

Seit dem 13. September bis zum 18. September und vom 22. November bis 27. November findet der Davis Cup 2022 statt. 16 Nationen nehmen daran teil, unterteilt sind sie zunächst zu viert in vier Gruppen. Deutschland bekommt es mit Frankreich, Belgien und Australien zu tun, muss dabei jedoch auf Alexander Zverev verzichten.

Seine ursprünglich geplante Teilnahme hat der Hamburger abgesagt, das allerdings keineswegs grundlos. Sein Anfang Juni bei den French Open erlittener Bänderriss im rechten Fuß schien bereits ausgeheilt, sein Comeback wird aber noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Warum ist Alexander Zverev beim Davis Cup nicht dabei?

Bei dem 25-Jährigen wurde ein Knochenödem am operierten Fuß diagnostiziert, es besteht die Gefahr eines Bruches. Für den Davis Cup in dieser Woche in Hamburg fällt der Lokalmatador deswegen definitiv aus, "denn wir reden über Wochen, höchstwahrscheinlich sogar Monate", so Zverev sichtlich deprimiert: "Ich muss da geduldig und vorsichtig sein, so etwas kann für die Zukunft gefährlich werden. Ich habe in der Vorbereitung wohl ein bisschen zu viel gemacht."

Ins deutsche Team für Zverev nachnominiert wurde Yannick Hanfmann, neue Nummer eins ist Oscar Otte, Jan-Lennard Struff (Warstein) dürfte der zweite Einzelspieler der Gastgeber sein.

Los geht es für Deutschland am Mittwoch gegen Frankreich, ehe die Duelle mit Belgien (Freitag) und Australien (Sonntag) anstehen.

Davis Cup 2022: Die Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Kroatien Spanien Frankreich USA Italien Kanada Deutschland Großbritannien Argentinien Serbien Belgien Kasachstan Schweden Südkorea Australien Niederlande

Tennis - Davis Cup: Modus

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es ein paar Neuerungen, was den Modus betrifft. Nicht mehr 18, sondern 16 Nationen nehmen am Davis Cup teil. Die Verringerung der Teilnehmeranzahl beeinflusst zudem auch die Bildung der Gruppen. Die 16 Nationen, die den Sprung in die Gruppenphase geschafft haben, sind nämlich auf vier Vierer-Gruppen und nicht mehr auf sechs Dreier-Gruppen aufgeteilt.

In den jeweiligen Gruppen kommt der Jeder-gegen-Jeden-Modus zum Einsatz. Die besten zwei Mannschaften je Gruppe, also acht insgesamt, ziehen dann in die Davis Cup Finals ein, die im November 2022 über die Bühne gehen. Dort geht es dann weiter mit der K.o.-Phase: mit dem Viertelfinale, Halbfinale und schließlich dem Finale um den Davis-Cup-Titel 2022.

Pro Begegnung zwischen zwei Mannschaften, also Nation 1 gegen Nation 2, werden drei Matches absolviert: zwei Einzel und ein Doppel. Wer mindestens zwei davon für sich entscheidet, gewinnt auch das gesamte Aufeinandertreffen. Um wiederum ein Match - egal ob Einzel oder Doppel - zu gewinnen, braucht man zwei erfolgreiche Sätze. Dies alles gilt nicht nur für die Gruppenphase, sondern auch für die K.o.-Spiele.

Davis Cup 2022: Spielplan