US Open, Viertelfinale: Berrettini trifft auf Ruud - Khachanov fordert Kyrgios heraus

Bei den US Open in New York stehen zwei Herren- und zwei Damen-Viertelfinals auf dem Programm. Matteo Berrettini bekommt es mit Casper Ruud zu tun, Karen Khachanov fordert Nick Kyrgios heraus.

Titelverteidiger Daniil Medvedev und Rafael Nadal sind im Achtelfinale ausgeschieden. Damit steht fest: Bei den US Open 2022 wird sich ein Spieler erstmals in seiner Karriere zum Grand-Slam-Champion krönen.

Außerdem wird Medvedev als Nummer 1 der Weltrangliste abgelöst. Ruud und Carlos Alcaraz könnten sich bei einem Einzug ins Finale den Platz an der Sonne sichern. Sollten beide früher scheitern, würde Nadal trotz seines Niederlage gegen Frances Tiafoe die Nummer 1 der Welt werden.

US Open, Viertelfinale: Die Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Ons Jabeur (TUN/5) Ajla Tomljanovic (AUS) 20 Uhr im LIVETICKER Coco Gauff (USA/12) Caroline Garcia (FRA/17) 01.00 Uhr

Herren