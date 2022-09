Laver Cup heute live am Freitag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Roger Federer tritt ab. Der Schweizer bestreitet heute beim Laver Cup sein letztes Match als Tennis-Profi. Wie der genaue Zeitplan heute aussieht, welche Matches stattfinden und wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Laver Cup 2022 startet und gleichzeitig geht eine Ära zu Ende. Roger Federer wird am heutigen Freitag das letzte Match seiner Karriere bestreiten.

Der Schweizer hatte am 15. September seinen Rücktritt angekündigt. Gegenüber dem Schweizer Sender RTS erklärte er, dass er beim Turnier in London kein Einzel mehr spielen wird, sondern lediglich das Doppel am Freitagabend.

Federer plagen seit Jahren Knieprobleme, sein letztes Einzelmatch auf der Tour war im Viertelfinale von Wimbledon 2021 gegen den Polen Hubert Hurkasz.

Wer dagegen heute in den Einzeln aufschlägt, wie der Zeitplan aussieht und wo Ihr die Matches im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Laver Cup 2022: Spielplan am Freitag

Der erste Tag des Laver Cups beginnt ab 14 Uhr deutscher Zeit in der Day Session mit zwei Einzeln. Am Abend steht dann ein weiteres Einzel, ehe es zum Doppel kommt, in dem aller Voraussicht nach Roger Federer zusammen mit Rafael Nadal antreten wird.

Datum Match Uhrzeit (MEZ) Spieler Fr., 23. Sept. Einzel 14 Uhr Casper Ruud vs. Jack Sock Fr., 23. Sept. Einzel im Anschluss an Match 1 Stefanos Tsitsipas vs. Diego Schwartzman Fr., 23. Sept. Einzel 20 Uhr Andy Murray vs. Alex de Minaur Fr., 23. Sept. Doppel im Anschluss an Match 3 Roger Federer/Rafael Nadal vs. Frances Tiafoe/Jack Sock

© getty Roger Federer wird zum Abschied beim Laver Cup im Team mit Rafael Nadal spielen.

Laver Cup heute live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream

Der letzte Auftritt von Roger Federer wird live im Free-TV zu sehen sein. Eurosport hält die Rechte an der Übertragung des Laver Cups. Auf Eurosport 1 werden alle Sessions live und in voller Länge im TV gezeigt.

Darüber hinaus bietet der Sportsender eine Übertragung im Livestream an, diese ist jedoch kostenpflichtig. Sowohl auf discovery+ als auch im Eurosport Player sind die Matches zu sehen. Zugang zum Eurosport Player, der neben Eurosport 1 auch Eurosport 2 beinhaltet, bekommt man jedoch nur mit einem Abonnement. Die Kosten für dieses liegen bei 6,99 Euro je Monat.

Eine weitere Möglichkeit, den Kontinentalvergleich live zu verfolgen, bietet DAZN. Durch eine Kooperation mit Eurosport hat der Streamingdienst sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Programm.

Hierfür benötigt Ihr ebenfalls ein Abonnement. Dabei gibt es zwei Varianten: das Monats-Abo für 29,99 Euro oder das Jahres-Abo für 274,99 Euro. Damit habt Ihr nicht nur Zugriff auf Tennis, sondern auf ein breit gefächertes Sport-Angebot, das unter anderem die Champions League, Bundesliga, internationale Ligen wie die Primera Division, Ligue 1 und Serie A und Partien der großen US-Sport-Ligen (NBA, NFL) beinhaltet.

Laver Cup heute live am Freitag: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Roger Federer und Rafael Nadal gewannen 2019 zusammen den Laver Cup.

Laver Cup heute live am Freitag: Roger Federers Abschied im Liveticker

Selbstverständlich begleitet auch SPOX den Abschied von Roger Federer in schriftlicher Form. Wir bieten für das letzte Match seiner Tenniskarriere einen eigenen Liveticker an. Diesen findet Ihr heute Abend auf unserer Seite.

Laver Cup heute live am Freitag: Modus

Insgesamt werden beim Laver Cup zwölf Matches zwischen Team Europa und Team World ausgetragen, je vier Matches pro Tag. Am Freitag und Samstag stehen drei Einzel und ein Doppel auf dem Programm. Am Sonntag wird dagegen mit einem Doppel gestartet, dann folgen zwei Einzel. Zum Abschluss würde es noch ein Doppel geben, sofern der Cup nicht schon entschieden ist.

Beim Laver Cup gibt es nämlich ein Punktesystem. Ein gewonnenes Match an Tag 1 bringt einen Punkt. Die Wertigkeit steigt pro Tag an, somit werden am Schlusstag drei Zähler pro Sieg vergeben.

