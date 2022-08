US Open heute live im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Zeitplan, Matches, Ansetzungen

Es ist wieder soweit: In New York, USA findet dieser Tage das letzte Grand Slam-Turnier des Jahres statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles hinsichtlich der Übertragung im TV und Livestream, dem Zeitplan sowie der heutigen Matches und Ansetzungen.

Mit den Australian Open, den French Open und Wimbledon liegen bereits drei der vier großen Tennis Grand Slam-Turniere hinter uns. Zwischen dem 29. August und dem 11. September wird der letzte Wettbewerb dieser Art im laufenden Jahr ausgetragen. Als Veranstaltungsort dient der Flushing Meadows Park in der Ostküstenmetropole New York. Im USTA Billie Jean King National Tennis Center wird traditionell auf Hartplatz gespielt.

Aus deutscher Sicht könnte es eine triste Veranstaltung werden. Mit Alexander Zverev und Angelique Kerber werden die zwei großen Hoffnungsträger auf einen Podestplatz nicht am Turnier teilnehmen. Während "Sascha" Zverev noch unter dem Bänderriss leidet, den er sich im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal zugezogen hatte, ist Kerber in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes.

US Open heute live im TV, Livestream und Liveticker - Matches, Ansetzungen

Insgesamt 62 Spiele werden am heutigen Montag, den 29. August ausgetragen. Die Topspiele könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Platz Startzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Grandstand 11.00 Uhr Tatjana Maria (GER) Maria Sakkari (GRE) Court 12 18.15 Uhr Kyle Edmund (GBR) Casper Ruud (DEN) Court 12 20.15 Uhr Harriet Dart (GBR) Daria Kastakina (RUS) Louis Armstrong Stadium 17.00 Uhr Francisco Cerundolo (ARG) Andy Murray (GBR) Louis Armstrong Stadium 01.00 Uhr Stefanos Tsitsipas (GRE) Daniel Elahi Galan (COL) Arthur Ash Stadium 18.00 Uhr Daniil Medvedev (RUS) Stefan Kozlov (USA) Arthur Ash Stadium 20.00 Uhr Leolia Jeanjean (FRA) Coco Gauff (USA) Arthur Ash Stadium 01.00 Uhr Danka Kovinic (MNE) Serena Williams (USA)

US Open heute live im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan, Termine

Das Turnier in im US-amerikanischen Bundesstaat New York wird sich über gut zwei Wochen erstrecken. Die Finalbegegnungen stehen am 10. (Damen) respektive 11. September (Herren) auf dem Plan.

US Open heute live - Der Zeitplan

Datum Runde 29. & 30. August 1. Runde 31. August & 1. September 2. Runde 2. & 3. September 3. Runde 4. & 5. September Achtelfinale 6. & 7. September Viertelfinale 8. September Halbfinale Damen 9. September Halbfinale Herren 10. September Finale Damen 11. September Finale Herren

US Open heute live im TV, Livestream und Liveticker - Teilnehmer

Wie gewohnt werden am Turnier jeweils 128 Athleten und Athletinnen im Einzel antreten. Im Doppelwettbewerb sind es insgesamt 64.

Neben den angesprochenen Absagen der deutschen Spieler Alexander Zverev und Angelique Kerber wird die Tennis-Welt noch auf weitere Größen verzichten müssen. Die Rede ist unter anderem von Novak Djokovic, dessen Impfstatus ihm erneut zum Verhängnis geworden ist. Zwar bestehe vonseiten der Organisatoren keine explizite Impfpflicht, jedoch gestattet die USA derzeit nur die Einreise geimpfter Nicht-US-Bürger:innen.

Ebenfalls nicht im Aufgebot steht Roger Federer. Der Schweizer erholt sich nach wie vor von einer Knie-OP, der er sich nach seinem Ausscheiden im Wimbledon Viertelfinale 2021 unterzogen hatte. Sein Comeback will der 41-Jährige beim Laver Cup feiern. Dieser nimmt am 23. September seinen Anfang.

© getty Alexander Zverev wird nach seiner Verletzung bei den French Open nicht am Turnier teilnehmen.

US Open heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier hat sich das Unternehmen Eurosport gesichert. Alle notwendigen Infos gibt's im Folgenden.

US Open heute live im Free-TV

Die Topspiele des Turniers wird Eurosport allesamt auf seinem ersten Kanal präsentieren. Dieser ist im frei zugänglichen Fernsehen erreichbar und damit komplett kostenfrei. Weitere Begegnung zeigt der Anbieter exklusiv auf dem Kanal Eurosport 2, der jedoch kostenpflichtig ist.

US Open heute im kostenlosen Livestream

Wer auf die Übertragung im Livestream zugreifen will, hat dazu auf der Plattform JOYN die Möglichkeit. Auch hier ist Eurosport 1 gänzlich entgeltfrei zu sehen. Auf den zweiten Kanal könnt Ihr jedoch nur mittels der Pro-Version zugreifen. Diese beläuft sich auf 6,99 Euro pro Monat. Weitere Infos findet Ihr hier.

© getty Auch Angelique Kerber ist bei den US Open nicht dabei.

US Open heute im Liveticker bei SPOX

