US Open 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger?

Mit den US Open 2022 steht das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr vor der Tür. In New York wird dieses Mal noch mehr Preisgeld ausgeschüttet als im vergangenen Jahr. Wie viel der Sieger bekommt, erfahrt Ihr hier.

Australian Open, French Open und Wimbledon - drei der vier jährlich stattfindenden Grand-Slam-Turniere im Tennis wurden im Kalenderjahr 2022 bereits absolviert.

Während Rafael Nadal die Turniere in Australien und Frankreich gewinnen und damit in der ewigen Liste der Grand-Slam-Champions seine Führung auf 22 Titel ausbauen konnte, sicherte sich Novak Djokovic den Sieg beim legendären Rasenturnier in Wimbledon und steht mit 21 Grand-Slam-Titeln unmittelbar hinter dem Spanier.

Nun erreicht der Zweikampf die nächste Runde, wobei es aktuell nicht so aussieht, als ob es bei den bevorstehenden US Open in New York auch einen geben wird. Der noch immer ungeimpfte Novak Djokovic darf Stand jetzt wegen der Corona-Reisebeschränkungen nicht in die Staaten einreisen.

Das Turnier im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park im New Yorker Stadtteil Queens wird am 29. August eröffnet und am 11. September mit dem Finale im Einzel der Herren beendet.

US Open 2022: Der Zeitplan

Datum Einzel (Damen und Herren) Uhrzeit (MEZ) Montag, 29. August 1. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Dienstag, 30. August 1. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Mittwoch, 31. August 2. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Donnerstag, 1. September 2. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Freitag, 2. September 3. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Samstag, 3. September 3. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Sonntag, 4. September 4. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Montag, 5. September 4. Runde 17 Uhr und 1 Uhr Dienstag, 6. September Viertelfinale 18 Uhr und 1 Uhr Mittwoch, 7. September Viertelfinale 18 Uhr und 1 Uhr Donnerstag, 8. September Halbfinale Damen 1 Uhr Freitag, 9. September Halbfinale Herren 21 Uhr und 1 Uhr Samstag, 10. September Finale Damen 22 Uhr Sonntag, 11. September Finale Herren 22 Uhr

© getty Daniil Medvedev, ist amtierender US-Open-Champion.

US Open 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger?

Neben einer Trophäe, Anerkennung, Prestige und Weltranglistenpunkten kämpfen die Tennisprofis bei den US Open auch um die Preisgelder, die in diesem Jahr besonders hoch sind. Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt noch 57,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wurden, sind es in diesem Jahr ganze 60 Millionen US-Dollar - Rekord bei den US Open.

Dabei spüren vor allem die Erstrundenteilnehmerinnen und -teilnehmer den Anstieg der Gelder. Im Vergleich zu 2016 ist der Preis für sie nämlich um 85 Prozent gestiegen, so dass die Spielerinnen und Spieler in der ersten Runde jeweils 80.000 US-Dollar erhalten. In der zweiten Runde werden 121.000 US-Dollar verteilt. Am meisten bekommen natürlich die beiden Sieger im Einzel - nämlich je 2,6 Millionen US-Dollar.

Auch in der Qualifikationsphase wird üppiges Geld verteilt, insgesamt 6,25 Millionen US-Dollar werden dafür verwendet. In der letzten Qualifikationsrunde geht es dabei um 44.000 US-Dollar pro Kopf.

US Open: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre