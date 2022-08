Tennis-Legende Roger Federer wird an den bevorstehenden US Open nicht teilnehmen. Hier bei SPOX bekommt Ihr erklärt, warum der 20-fache Grand-Slam-Gewinner nicht mit dabei ist.

Während die Qualifikationsmatches für die US Open laufen, macht sich das Hauptfeld bereit für die 1. Runde, die am Montag, den 29. August, losgeht. Die US Open sind nach den Australian Open, French Open und Wimbledon das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und somit eines der größten Highlights im Tennissports.

Für zahlreiche Tennis-Highlights sorgte in seiner Karriere auch Roger Federer, der mit 20 Grand-Slam-Titeln in der ewigen Rangliste nur hinter Rafael Nadal (22) und Novak Djokovic (21) liegt. Am bevorstehenden Turnier in Queens (New York) wird der Schweizer jedoch nicht teilnehmen.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX den Grund für seine Absage.

US Open 2022: Darum ist Roger Federer nicht beim Grand-Slam-Turnier dabei

Für das Fehlen von Federer gibt es eine einfache Erklärung: Der 41-Jährige ist noch nicht fit genug und wird deshalb in New York nicht mit dabei sein. Sein bislang letztes Spiel bestritt der gebürtige Baseler bei seinem Lieblingsturnier in Wimbledon - jedoch nicht im vergangenen Juni/Juli, sondern 2021, als er im Viertelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen verlor. Wegen einer Knie-OP, die auf Wimbledon folgte, musste er bereits mehr als ein Jahr pausieren. Obwohl er bei den US Open also nicht dabei ist, rückt sein Comeback auf den Platz trotzdem immer näher, trainieren kann und tut er nämlich bereits. Als Turnier für seine Rückkehr hat der Schweizer den am 23. September beginnenden Laver Cup im Visier.

Federer ist jedoch nicht der einzige prominente Name, der beim finalen Grand-Slam-Turnier des Jahres fehlt, mit Alexander Zverev ist auch Deutschlands Nummer eins nicht mit dabei. Der gebürtige Hamburger ist nach seiner Knöchelverletzung, die er sich im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal zugezogen hatte, nicht fit genug. Ebenfalls ist eine Teilnahme Novak Djokovics nicht nur auf der Kippe, sondern mittlerweile unwahrscheinlich. Wieder einmal macht ihm seine fehlende Covid-Impfung einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der strengen Reisebeschränkungen darf der Vorjahresfinalist aus Serbien Stand jetzt ohne Impfung nicht in das Land einreisen.

Immerhin kehren jedoch die russischen und belarussischen Spieler wieder zurück, nachdem sie in Wimbledon noch wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen waren. Somit darf auch der amtierende US-Open-Champion Daniil Medvedev wieder aufschlagen.

© getty Roger Federer bestritt bei Wimbledon 2021 sein bislang letztes Match.

US Open 2022: Der Zeitplan