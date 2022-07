Tennis: Russin Daria Kasatkina mit Coming-Out

Die russische Tennisspielerin Daria Kasatkina hat sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt. In einem Interview mit dem YouTuber Vitya Kravtchenko am Montag erklärte die 25-Jährige, dass sie derzeit eine Freundin habe.

Außerdem postete Kasatkina am Abend ein Foto mit ihrer Freundin auf Instagram. In Russland werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht anerkannt. "Für junge Menschen, die mit Problemen in der Öffentlichkeit konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, wenn Sportler oder andere bekannte Persönlichkeiten darüber reden", betonte sie.

Sie kritisierte auch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Auf die Frage, was sie sich am meisten wünschte, antwortete sie: "Dass der Krieg aufhört." Sie selbst sei vom Krieg nicht betroffen, denke aber jeden Tag daran. "Ich fühle mich machtlos. Wer kann etwas tun? Nicht einmal Europa kann etwas ausrichten."

Auf die Frage, ob sie Angst davor habe, dass man ihr nach ihrem Outing nun ihr Haus in Russland wegnehmen werde und sie nicht mehr nach Russland zurückkehren könne, antwortete sie: "Ja, darüber habe ich nachgedacht." Dann fing sie an zu weinen.

Kasatkina liegt aktuell auf Platz zwölf der Weltrangliste und ist damit beste russische Spielerin. Am Hamburger Rothenbaum war Kasatkina an Position zwei gesetzt, scheiterte aber überraschend an der Tschechin Katerina Siniakova in drei Sätzen.

Kasatkina spielt seit 2014 bei den Profis und konnte auf der Tour bislang vier WTA-Turniere gewinnen.