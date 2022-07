Wimbledon: Rafael Nadal erklärt verletzungsbedingten Rückzug - Nick Kyrgios kampflos im Finale

Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal hat am Donnerstagabend seinen Rückzug vom Turnier in Wimbledon wegen einer Bauchmuskelverletzung erklärt. Damit steht der Australier Nick Kyrgios, der Nadal am Freitag im Halbfinale herausgefordert hätte, kampflos im Endspiel.

"Leider, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, bin ich hier, weil ich mich vom Turnier zurückziehen muss", sagte Nadal auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im All England Club in London. "Ich habe einen Riss in der Bauchmuskulatur. Ich habe mir den ganzen Tag über den Kopf zerbrochen, aber wenn ich weiterspiele, wird die Verletzung nur schlimmer und schlimmer. Ich bin sehr traurig."

Nadal plagte sich über mehrere Tage mit Beschwerden an der Bauchmuskulatur herum, die ihn im Viertelfinale am Mittwoch gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz fast zur Aufgabe gezwungen hätten. Nach der Einnahme von Schmerzmitteln während eines Medical Timeouts im zweiten Satz konnte der 36-Jährige das Match aber beenden und trotz eines 1:2-Rückstands in den Sätzen noch ins Halbfinale einziehen.

Wimbledon: Kyrgios trifft auf Norrie oder Djokovic

Anschließend ließ der Spanier bereits anklingen, dass er nicht wisse, ob er am Freitag im Halbfinale würde spielen können. Die spanische Marca berichtete am Donnerstag von einem sieben Millimeter langen Riss in der Bauchmuskulatur des zweimaligen Wimbledon-Champions.

Ungeachtet dessen trainierte Nadal am Donnerstag für etwa 45 Minuten, vornehmlich Grundschläge. Beobachter berichteten, dass er nur in der Lage war, mit sehr gedrosseltem Tempo aufzuschlagen.

Kyrgios steigt nach seinem erstmaligen Einzug ins Halbfinale eines Major-Turniers ins Endspiel auf. Dort wird der Australier am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Topfavorit Novak Djokovic (Serbien) und dem Briten Cameron Norrie treffen. Nadal verpasst mit seiner Aufgabe die Chance auf den Grand Slam, nachdem er in diesem Jahr bereits bei den Australian Open und den French Open triumphiert hatte.