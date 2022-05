Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev muss im Viertelfinale bei den French Open gegen den spanischen Shooting-Star Carlos Alcaraz ran. Wie Ihr das Match beim Grand-Slam-Turnier live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, wird Euch in diesem Artikel erklärt.

Die French Open gehen langsam in die heiße Phase. Während heute noch einige Spieler - sowohl bei den Damen als auch bei den Herren - um Tickets für das Viertelfinale kämpfen, haben viele diese Hürde bereits überwunden. So ist unter anderem bereits bekannt, dass in der Runde der letzten Acht bei den Herren Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev auf den spanischen Shooting-Star Carlos Alcaraz trifft. Die beiden Top-Spieler stehen sich am morgigen Dienstag, den 31. Mai, aller Voraussicht nach auf dem Court Philippe Chatrier, dem Center Court in der französischen Hauptstadt Paris, gegenüber. Lediglich die Uhrzeit ist Stand jetzt noch nicht bekannt.

Zverevs Weg bis ins Viertelfinale war bisher ein sehr holpriger. Auf den problemlosen Erstrundensieg gegen den Österreicher Sebastian Ofner folgten ein Fünfsatzsieg gegen Sebastien Baez und ein 7:6(2), 6:3, 7:6(5) gegen Brandon Nakashima. Im Achtelfinale setzte sich der gebürtige Hamburger mit 7:6(11), 7:5, 6:3 gegen Bernabé Zapata Miralles durch.

© getty Carlos Alacaraz jagt seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Alcaraz bezwang in der ersten Runde Juan Ignacio Londero in drei Sätzen, hatte dann in der zweiten Runde ebenfalls Schwierigkeiten, seinen Landsmann Albert Ramos Vinolas zu bezwingen. Am Ende gewann Alcaraz mit 1:6, 7:6(7), 7:5, 6(2):7, 4:6. In Runde drei und vier ging es wieder einfacher: Er ließ sowohl dem US-Amerikaner Sebastian Korda als auch dem Russen Karen Khachanov keine Chance.

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open live im TV und Livestream

Den kompletten Tennis-Spieltag könnt Ihr morgen live auf Eurosport 1, dem Free-TV-Sender von Eurosport, verfolgen. Dort beginnt die Übertragung nämlich bereits um 11.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem ersten Match auf dem Court Philippe Chatrier. Dabei wird durchgehend bis Mitternacht Tennis-Action auf höchstem Niveau gezeigt. Der zweite Eurosportsender, Eurosport 2, der im Laufe des Turniers ebenfalls Livebilder aus Paris zeigte, ist morgen hingegen nicht im Einsatz.

Dafür gibt es jedoch andere kostenpflichtige Angebote, darunter auch den Eurosport-Player, der Eurosport 1 und Eurosport 2 gegen einen monatlichen Betrag in Höhe von 6,99 Euro im Livestream anbietet. Auch im Livestream von JOYN+ wird Zverev vs. Alcaraz gezeigt, auch das dafür benötigte Abo kostet 6,99 Euro pro Monat.

Dann gibt es noch DAZN, das alles, was bei Eurosport zu sehen ist, ebenfalls zeigt. Da die beiden Sport-Anbieter gemeinsam kooperieren, werden bei DAZN beide Eurosportsender angeboten - und das rund um die Uhr.

Zu den Sportarten, die DAZN neben Tennis ebenfalls anbietet, zählen unter anderem auch Fußball, US-Sport (NFL und NBA), Darts, Radsport, Motorsport, Rugby, Wrestling, Handball, Kampfsport (Boxen und MMA) und Wintersport dazu.

Die Kosten für das DAZN-Abo liegen bei 29,99 Euro pro Monat. Die Jahresvariante kostet 274,99 Euro.

Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz, Übertragung: Viertelfinale bei den French Open im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Match natürlich nicht fehlen. Wir tickern das Duell zwischen Zverev und Alcaraz für Euch auf der Website live und ausführlich mit. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

French Open: Der Zeitplan des Turniers