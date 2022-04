Wimbledon: Athleten aus Russland werden offenbar ausgeschlossen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, unter anderen berichtet die New York Times, werden keine Athleten aus Russland am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon teilnehmen dürfen. Auch den Belaraus-Spieler und -Spielerinnen könnte der Ausschluss drohen.

Die Times beruft sich dabei auf Aussagen eines hohen Sportoffiziellen. Dieser wollte aber anonym bleiben, weil er keine Berechtigung habe, für den Turnier-Ausrichter All England Lawn Tennis Club (AELTC) zu sprechen.

Dieser hatte schon Anfang April mitgeteilt, dass Gespräche mit der britischen Regierung über einen möglichen Ausschluss geführt werden sollen. Die offizielle Entscheidung soll Mitte Mai verkündet werden. Etwas mehr als einen Monat vor Start des traditionsreichen Tennis-Wettbewerbs, der vom 27. Juni bis 10. Juli stattfindet.

Durch den Beschluss würden unter anderem die Russen Daniil Medvedev (Nummer zwei der Weltrangliste) und Andrey Rublev (8) ausgeschlossen. Bei den Damen Anastasia Pavlyuchenkova (15) und Daria Kasatkina (26).

Ob auch die weißrussischen Athleten ausgeschlossen werden, ist aktuell noch unklar. Eine Anfrage des Portals sportico dahingehend ließ der AELTC zunächst unbeantwortet. Aus Belarus würden etwa die Spitzenspielerinnen Weltranglistenvierte Aryna Sabalenka und Victoria Azarenka (18) fehlen.

Nach Beginn des Russland-Angriffs auf die Ukraine hatte der Tennis-Weltverband bereits die beiden Nationen von allen Mannschaftswettbewerben ausgeschlossen. Auch ein Turnier in der russischen Hauptstadt Moskau wurde aus dem Kalender gestrichen.

Einzelne Spielerinnen und Spieler hatten aber unter neutraler Flagge an der WTA- und ATP-Tour teilgenommen. In Wimbledon würden auch diese nicht mehr zugelassen sein, sollte es zum Ausschluss kommen.