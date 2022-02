Tennis: Ausraster von Alexander Zverev nach Doppel-Niederlage in Acapulco

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich einen üblen Ausraster geleistet. Nach seiner Doppel-Niederlage beim ATP-Turnier in Acapulco hat der Deutsche die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichterstuhl ausgelassen. Die ATP hat den Deutschen umgehend disqualifiziert.

Im Super-Tiebreak musste sich das Duo Zverev/Marcelo Melo (Brasilien) mit 2:6, 6:4 und 6:10 gegen Lloyd Glasspool (Großbritannien) und Harri Heliövaara (Finnland) geschlagen geben. Schon bei einem Ballwechsel kurz vor Schluss kam es zu einem verbalen Streit zwischen Zverev, der einen Ball im Aus gesehen hatte, und dem Schiedsrichter.

Zverev schrie den Schiedsrichter lautstark an ("You fucking idiot" - du verdammter Idiot). Kurze Zeit später ging das Erstrundenmatch verloren und beim Verlassen des Courts drosch Zverev mit seinem Schläger mehrfach auf den Stuhl des Schiedsrichters ein, nur knapp an dessen Füßen vorbei.

Die ATP reagierte umgehend und disqualifizierte den 24-Jährigen, der im vergangenen Jahr zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt wurde, vom Turnier in Acapulco. Damit wird Zverev auch im Einzel nicht mehr antreten können.

Dort hatte die deutsche Nummer eins am Vortag in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) besiegt und so das Achtelfinale erreicht. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. Der Münchner Peter Gojowczyk profitiert von Zverevs Disqualifikation und ist automatisch eine Runde weiter.