Australian Open LIVE: Nadal angeschlagen! Shapovalov erzwingt 5. Satz - Pütz scheitert im Doppel

Der Traum des Doppelspezialisten Tim Pütz (Frankfurt/Main) vom ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open ist geplatzt - die Publikumslieblinge waren eine Nummer zu groß. Der deutsche Davis-Cup-Spieler musste sich mit seinem neuseeländischen Partner Michael Venus im Viertelfinale von Melbourne in aufgepeitschter Atmosphäre den Lokalmatadoren Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios 5:7, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Derzeit kämpft Rafael Nadal im Einzel gegen Zverev-Bezwinger Denis Shapovalov um das Halbfinal-Ticket (LIVETICKER) - und der Spanier scheint sich verletzt zu haben.

Die Kia Arena glich einem Hexenkessel, jeden Punktgewinn der beiden Australier bejubelten die Fans frenetisch. Teilweise ging die Anfeuerung aber auch über ein angemessenes Maß hinaus, etwa mit Buhrufen bei Aufschlägen von Pütz und Venus.

Mit dem Gewinn des zweiten Satzes nahmen diese etwas Luft raus - aber nur kurz. Vor allem Kyrgios peitschte die Menge mit ausufernden Gesten immer wieder an.

Der 34 Jahre alte Pütz war der letzte Deutsche in den Einzel- oder Doppelwettbewerben der Australian Open. Zuletzt hatte er beim Halbfinaleinzug mit dem deutschen Team im Davis Cup an der Seite von Kevin Krawietz für Furore gesorgt. Auf Grand-Slam-Ebene hatte er zuvor als beste Resultate zwei Viertelfinals bei den French Open (2020, 2021) zu Buche stehen.

Australian Open: Keys überrascht gegen Krejcikova

Die US-Amerikanerin Madison Keys hat überraschend erstmals seit 2015 das Halbfinale erreicht. Die 26-Jährige setzte sich am Dienstag deutlich mit 6:3, 6:2 gegen die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien durch. Im Halbfinale am Donnerstag fordert die Nummer 51 der Welt die zuletzt sensationell aufspielende Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) oder ihre Landsfrau Jessica Pegula heraus.

Krejcikova hatte stark mit der Hitze in Melbourne zu kämpfen. Beim Stand von 2:5 im ersten Satz musste die Weltranglistenvierte eine Behandlungspause nehmen und ließ sich die Temperatur und den Blutdruck messen. Keys war wesentlich frischer. "Im Sommer trainiere ich in Orlando. Ich glaube, dass das im Sommer der heißeste Ort der Welt ist", sagte sie anschließend.

Schon vor sieben Jahren hatte die frühere Top-10-Spielerin Keys im Halbfinale der Australian Open gestanden, damals verlor sie gegen US-Superstar Serena Williams. Ihr bislang bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier war das Finale der US Open 2017, das sie aber gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens verlor.

Schon vor den Australian Open hatte Keys ihre starke Form unterstrichen. In Adelaide hatte sie ihren siebten Karrieretitel gewonnen, es war der erste Turniersieg seit über zwei Jahren.

"Wo ist Peng Shuai?"-Shirts nun doch erlaubt

Bei den Australian Open dürfen Fans nun doch mit T-Shirts auf das Schicksal der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai aufmerksam machen. Das sagte Turnierchef Craig Tiley am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP, nachdem die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres wegen ihres umstrittenen Umgangs mit dem Fall in Erklärungsnot geraten waren.

Am Sonntag war im Internet ein Video aufgetaucht, in dem Sicherheitskräfte im Melbourne Park Zuschauer daran hinderten, zur Unterstützung der chinesischen Tennisspielerin T-Shirts mit der Aufschrift "Wo ist Peng Shuai?" zu tragen. Dies hatte vor große Aufregung gesorgt, Tennislegende Martina Navratilova bezeichnete das Vorgehen als "erbärmlich".

Die Shirts seien nun erlaubt - solange deren Träger "nicht als Mob kommen, um zu stören, sondern friedlich sind", wie Tiley sagte: "Wenn sie kommen, um sich Tennis anzusehen, ist das in Ordnung. Aber wir können nicht zulassen, dass jemand am Ende des Tages eine Störung verursacht." Noch am Montag hatte Tennis Australia seine Haltung bekräftigt, keine Banner, Schilder oder Kleidungsstücke zuzulassen, die kommerziell oder politisch sind.

Die Sorge um Peng Shuai ist weiter groß. Die frühere Doppel-Weltranglistenerste hatte im November in einem nur kurz zugänglichen Beitrag im chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo über sexuellen Missbrauch durch Chinas Ex-Vizepremierminister Zhang Gaoli berichtet.

Ihre anschließende Abwesenheit in der Öffentlichkeit führte zu Protesten und Forderungen zahlreicher prominenter Kollegen und Institutionen nach unabhängig überprüfbaren Sicherheitsgarantien für die Athletin.

Australian Open: Die heutigen Spiele

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Barbora Krejcikova (4) Madison Keys (51) 3:6, 2:6 Ashleigh Barty (1) Jessica Pegula (21) ab circa 9 Uhr - LIVETICKER

Herren: