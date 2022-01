SPOX-Voting: Nadal? Djokovic? Federer? Wer ist für Euch der Tennis-GOAT?

Rafael Nadal hat in Australien seinen 21. Grand-Slam-Titel gewonnen und liegt damit wieder vor seinen großen Konkurrenten Novak Djokovic und Roger Federer. Jetzt seid Ihr gefragt: SPOX will von Euch wissen, wer der beste Tennisspieler der Geschichte ist.

Seit Wimbledon im vergangenen Jahr standen Rafa, Nole und Roger bei jeweils 20 Slams - jetzt hat der Mallorquiner in Melbourne sensationell vorgelegt. Der Djoker wurde aus Australien in Schimpf und Schande abgeschoben - darf er in Paris und Wimbledon an den Start gehen? Der Schweizer wiederum muss sich nach einer schweren Knieverletzung erst einmal wieder herankämpfen.

Hat Nadal damit im Kampf um den GOAT-Titel die Nase vorn? Schließlich warten jetzt die French Open. Oder ist es doch Djokovic, der jüngste Spieler aus dem Trio, der gegen beide Kontrahenten eine positive Bilanz hat und unter anderem die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste vorweisen kann. Für Federer wiederum spricht seine enorm lange Karriere und sein unnachahmlich elegantes Spiel.

Aber es gibt in der Geschichte des Herrentennis ja nicht nur besagtes Trio. Pete Sampras etwa dominierte in den Neunzigern, als sich die Beläge noch deutlich unterschiedlicher spielten. Björn Borg gewann dreimal in Folge Roland Garros UND Wimbledon und trat früh zurück, sonst hätte er vielleicht deutlich mehr als nur elf Grand-Slam-Titel auf dem Konto.

Meiste Slams: Nadal lässt Federer und Djokovic hinter sich © getty 1/15 Rafael Nadal hat es geschafft! Der Spanier hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die Australian Open gewonnen - und gleichzeitig seinen 21. Grand Slam geholt. Das wird einem Schweizer und einem Serben gar nicht gefallen. Wir zeigen das All-Time-Ranking. © getty 2/15 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 3/15 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 4/15 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 5/15 Platz 3: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 6/15 Platz 2: Serena Williams (USA), 23 Titel, 7 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 7/15 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 8/15 HERREN - Platz 8: Bill Tilden (USA), 10 Titel, 3 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 9/15 Platz 6: Björn Borg (SWE), 11 Titel, 6 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon © getty 10/15 Platz 6: Rod Laver (AUS), 11 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 4 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 11/15 Platz 5: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 12/15 Platz 4: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 13/15 Platz 2: Roger Federer (SUI), 20 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 14/15 Platz 2: Novak Djokovic (SRB), 19 Titel, 9 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 6 Mal Wimbledon, 3 Mal US Open © getty 15/15 Platz 1: Rafael Nadal (ESP), 21 Titel, 2 Mal Australian Open, 13 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open

Was ist mit Ivan Lendl? Dem ewigen Jimmy Connors, der stolze 109 Turniere gewinnen konnte? Tennis-Rüpel John McEnroe? Oder natürlich auch Boris Becker?

