Australian Open 2022: Datum, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Im Januar finden in Melbourne die Australian Open 2022 statt. Datum, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: Hier bekommt Ihr alle Informationen zum ersten Grand Slam des neuen Jahres.

Im Januar 2022 ist es mal wieder so weit: Im australischen Melbourne werden die Australian Open ausgetragen - und das dann zum bereits 110. Mal.

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2022 findet im Melbourne Park statt. Der größte Schauplatz ist dort die Rod Laver Arena, in dieser bietet sich Platz für 14.820 Zuschauer. Vorteil der Arena: Gespielt werden kann dort bei Wind und Wetter, denn sie verfügt über ein verschließbares Dach. Mögliche Regenfälle sind demzufolge kein Problem.

Aktueller Titelträger im Herren-Einzel ist übrigens Novak Djokovic, bei den Damen gewann Naomi Osaka. Das Herren-Doppel entschieden Ivan Dodig und Filip Polasek für sich, das Damen-Doppel Elise Mertens und Aryna Sabalenka.

Datum, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: Im Folgenden liefert SPOX Euch alle wichtigen Informationen zu den Australian Open 2022.

© getty Bei den Herren triumphierte in Melbourne zuletzt Novak Djokovic.

Australian Open 2022: Datum, Zeitplan

Angesetzt ist das Turnier vom 17. Januar bis zum 30. Januar. Nach den ersten drei Runden beginnt das Achtelfinale am 23. Januar, das Viertelfinale am 25. Januar, das Halbfinale am 27. Januar. Die Endspiele steigen ab dem 29. Januar.

Wichtig zu wissen: Australien ist Mitteleuropa mit Blick auf die Zeitverschiebung zehn Stunden voraus. Die Day Sessions starten demzufolge um 21 Uhr MEZ, die Night Sessions um fünf Uhr MEZ.

Hier gibt's den groben Zeitplan in der Übersicht.

Datum Event 17. Januar 1. Runde Damen und Herren 18. Januar 1. Runde Damen und Herren 19. Januar 2. Runde Damen und Herren 20. Januar 2. Runde Damen und Herren 21. Januar 3. Runde Damen und Herren 22. Januar 3. Runde Damen und Herren 23. Januar Achtelfinale Damen und Herren 24. Januar Achtelfinale Damen und Herren 25. Januar Viertelfinale Damen und Herren 26. Januar Viertelfinale Damen und Herren 27. Januar Halbfinale Damen und Herren 28. Januar Halbfinale Herren 28. Januar Finals Rollstuhl Damen- und Herrendoppel 28. Januar Halbfinale Mixed Doppel 29. Januar Finale Damen und Herren-Doppel 30. Januar Finale Mixed-Doppel und Herren

Australian Open 2022: Übertragung im TV und Livestream

Auch die Australian Open 2022 werdet Ihr live im Free-TV verfolgen können. Die Exklusiv-Rechte zur Übertragung des Turniers liegen nach wie vor bei Eurosport, womit Ihr angesichts der Fülle an Partien sowohl auf Eurosport 1 als auch auf Eurosport 2 fündig werden dürftet.

Eurosport bietet auch an, seine TV-Programme via Livestream verfolgen zu können. Während diese im Fernsehen frei zu empfangen sind, ist die Livestream-Variante jedoch kostenpflichtig. Zur Verfügung steht hierfür einerseits der Eurosport Player, ein Monatsabonnement kostet 6,99 Euro.

Ein sicherlich nützlicher Hinweis, mit dem Ihr Geld spart: Solltet Ihr schon Kunden bei DAZN sein, dann könnt Ihr Eurosport 1 und Eurosport 2 auch einfach dort im Livestream abrufen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport, hat beide Kanäle daher bei sich auf der Plattform.

Falls Ihr noch keine Mitglieder bei DAZN seid, wäre es vielleicht ratsamer, dass Ihr diesen Streamingdienst dem Eurosport Player vorzieht. Bei DAZN bekommt Ihr nämlich jede Menge Live-Sport zu sehen: allen voran Fußball mit der Bundesliga, der Champions League oder internationalen Top-Ligen, dazu unter anderem noch die NBA, NFL, NHL, Tennis, Boxen und Motorsport.

Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Das Monatsabo kostet 14,99 Euro und lässt sich jederzeit kündigen, für das Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Jetzt anmelden!

Australian Open: Die letzten fünf Sieger im Damen-Einzel

Jahr Spieler 2021 Naomi Osaka 2020 Sofia Kenin 2019 Naomi Osaka 2018 Caroline Wozniacki 2017 Serena Williams

Australian Open: Die letzten fünf Sieger im Herren-Einzel