US Open, Achtelfinale: Kerber, Gojo und Medvedev im Einsatz - Svitolina bereits im Viertelfinale

Am ersten Achtelfinal-Tag der US Open will Angelique Kerber ihre starke Form bestätigen und auch gegen die Osaka-Bezwingerin aus Kanada bestehen. Am späten Abend ist Peter Gojowczyk gegen den Mann der Stunde gefordert.

Ab circa 19 Uhr ist Kerber nach dem beeindruckenden Sieg gegen Sloane Stephens gegen Leylah Fernandez in der Favoritenrolle (hier geht's zum Liveticker). Im Herrenfeld ist außerdem Mitfavorit Daniil Medvedev gefordert (Liveticker), ehe gegen Mitternacht Peter Gojowczyk zum größten Spiel seiner Karriere antritt.

Für den Münchner geht es gegen den spanischen Youngster Carlos Alcaraz, der in Runde drei gegen Stefanos Tsitsipas eine sensationelle Leistung zeigte (hier der Liveticker).

US Open, Achtelfinale: Die Matches des Tages