French Open, Tag 10: Titelverteidiger Krawietz scheitert im Doppel-Viertelfinale

An Tag zehn der French Open ist der Traum des Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz vom dritten Triumph in Roland Garros in Serie ist jäh geplatzt. Bei den Damen hat die Slowenin Tamara Zidansek überraschend das Halbfinale erreicht. Am Nachmittag und am Abend steigen die Viertelfinalspiele von Alexander Zverev (ab 16 Uhr im LIVETICKER) und Stefanos Tsitsipas.

Der 29 Jahre alte Coburger Kraiwetz verlor an der Seite des Rumänen Horia Tecau das Viertelfinale in Paris gegen die zweimaligen Grand-Slam-Sieger Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Kolumbien) äußerst knapp mit 2:6, 7:6 (7:3), 5:7. Für Krawietz war es im 16. Match in Roland Garros die erste Niederlage überhaupt.

"Es ist natürlich sehr bitter, vor allen Dingen nach dem ärgerlichen dritten Satz", sagte Krawietz: "Da hatten wir das Momentum mit Chance zum Doppelbreak. Solche Kleinigkeiten haben wir liegen lassen, um den Sack früher zuzumachen."

Zusammen mit Andreas Mies hatte Krawietz 2019 und 2020 die French Open überraschend gewonnen. In diesem Jahr musste er aber auf seinen gewohnten Partner verzichten, der Kölner Mies war im Februar am Knie operiert worden. Bei den Olympischen Spielen in Tokio (ab 23. Juli) wird Krawietz wohl an der Seite von Jan-Lennard Struff (Warstein) aufschlagen.

Die an Nummer neun gesetzten Krawietz/Tecau verschliefen den Start am Dienstag komplett und lagen direkt 0:4 zurück. Danach lieferten sie Cabal/Farah (Nr. 2), die 2019 Wimbledon und die US Open gewonnen hatten, aber ein Match auf Augenhöhe.

Im entscheidenden Satz gingen Krawietz und Tecau sogar 4:2 in Führung, die Kolumbianer kamen mit einem Lauf von zwölf Punkten in Serie aber wieder heran und entschieden das Match nach 2:29 Stunden für sich. Der Frankfurter Tim Pütz hatte bereits am Montag mit Hugo Nys (Monaco) den Einzug ins Halbfinale verpasst.

French Open: Zidansek erreicht erstes Grand-Slam-Halbfinale

Bei den Damen hat die Slowenin Tamara Zidansek überraschend das erste Grand-Slam-Halbfinale ihrer Karriere erreicht. Die 23-Jährige setzte sich am Dienstag in einer hochspannenden Nervenschlacht zweier Viertelfinal-Debütantinnen nach 2:26 Stunden gegen die favorisierte Spanierin Paula Badosa mit 7:5, 4:6, 8:6 durch.

Badosa (23) ist in dieser Saison mit 17 Siegen die bislang erfolgreichste Sandplatzspielerin, Zidansek hatte als erste Slowenin überhaupt ein Major-Viertelfinale erreicht. Die Weltranglisten-85., die zuvor noch nie über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen war, spielt nun gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) oder Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) um den Einzug ins Endspiel.

Das große Favoritinnensterben in Roland Garros hatte gleich sechs Neulinge in die Viertelfinals gespült - das hat es in der Ära des Profitennis (seit 1968) noch nie gegeben. Nur Titelverteidigerin Iga Swiatek (Polen) und die Russin Pawljutschenkowa hatten zuvor bereits bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Acht gestanden.

Swiatek ist nach dem Ausscheiden von Ashleigh Barty, Naomi Osaka oder Serena Williams auch Topfavoritin auf den Titel. Die 20-Jährige hat in Paris eine beeindruckende Serie von 22 Satzgewinnen in Folge, sie spielt am Mittwoch gegen die Griechin Maria Sakkari ums Halbfinale.

French Open, Tag 10: Die wichtigsten Matches im Überblick

Damen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Tamara Zidansek Paula Badosa (ESP) 7:5, 4:6, 8:6 Jelena Rybakina Anastasia Pavlyuchenkova 14.15 (im Liveticker)

Herren