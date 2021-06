Wimbledon 2021: Datum, Termine, Absagen, Übertragung im TV und Livestream

Am 28. Juni beginnen die Wimbledon Championships, das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wir zeigen Euch, wann und wo gespielt wird, welche Stars fehlen und wo Ihr das Turnier live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Wimbledon: Datum, Termin, Ort, Infos

Das Tennis-Highlight des Jahres steht kurz bevor - Wimbledon! Nachdem das bekannteste Tennisturnier der Welt im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, wird in diesem Jahr auf den Rasenplätzen des All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) wieder Spitzentennis geboten.

Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Montag, 28. Juni, und endet am Sonntag, 11. Juli, mit dem Finale der Herren. Jeweils 128 Damen und Herren kämpfen im Einzel um den Turniersieg und jede Menge Preisgeld. Auf die Einzelsieger warten jeweils 1,7 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 1,98 Millionen Euro), die Verlierer der 1. Runde dürfen sich mit 48.000 Pfund (etwa 56.000 Euro) trösten.

Die wichtigsten Spiele des Turniers finden auf dem Centre Court statt. Dieser bietet Platz 14.979 Zuschauer und verfügt über ein schließbares Dach. Auch Zuschauer dürfen in diesem Jahr auf die Anlage im Londoner Stadtteil Wimbledon. Zu Turnierbeginn erlauben die Veranstalter eine 50-prozentige Auslastung. Diese soll im weiteren Turnierverlauf zunehmen.

Wimbledon 2021: Terminplan, Runden

Datum Uhrzeit Runde Montag, 28. Juni 12 Uhr 1. Runde Dienstag, 29. Juni 12 Uhr 1. Runde Mittwoch, 30. Juni 12 Uhr 2. Runde Donnerstag, 1. Juli 12 Uhr 2. Runde Freitag, 2. Juli 12 Uhr 3. Runde Samstag, 3. Juli 12 Uhr 3. Runde Sonntag, 4. Juli Ruhetag Montag, 5. Juli 12 Uhr 4. Runde Dienstag, 6. Juli 14 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli 14 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli 14 Uhr Halbfinale Freitag, 9. Juli 14 Uhr Halbfinale Samstag, 10. Juli 15 Uhr Finale Damen Sonntag, 11. Juli 15 Uhr Finale Herren

Wimbledon 2021 im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an Wimbledon liegen auch in diesem Jahr bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt ab dem 28. Juni täglich das Grand-Slam-Turnier live im TV und im Livestream.

Bis 5. Juli erstreckt sich die Übertragung auf die Kanäle Sky Sport 1 bis Sky Sport 5. Am 6. und 7. Juli wird auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 3 übertragen, ab 8. Juli auf Sky Sport 1. Die Finals der Damen und Herren werden zudem auf Sky Sport UHD gezeigt.

Zu den Kommentatoren gehören Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner.

Um Euch die Spiele aus Wimbledon im TV ansehen zu können benötigt Ihr ein Abo. Zusätzlich bietet der Sender auch eine Übertragung im Livestream via Sky Go an. Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, aber dennoch nicht auf den Rasen-Klassiker verzichten wollen, bleibt Euch die Möglichkeit eines Sky Tickets.

Wimbledon 2021: Absagen

Nicht alle Stars der Szene werden in diesem Jahr in Wimbledon auf die Jagd nach dem Turniersieg gehen. Die prominenteste Absage ist die von Rafael Nadal. Der Spanier gab körperliche Beschwerden als Grund für seine Absage an. Auch die japanische Weltranglistenzweite Naomi Osaka wird nicht spielen, da sie nach eigenen Aussagen nach ihrem aufsehenerregenden Rückzug von den French Open eine Ruhepause benötigt.

Mit Milos Raonic, Stan Wawrinka, David Goffin und Jennifer Brady mussten weitere Top-Spielerinnen und -spieler verletzt absagen.

Wimbledon 2021: Die Sieger der vergangenen Jahre