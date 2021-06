Bei den French Open steht das Achtelfinale zwischen Rafael Nadal und Jannik Sinner an. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Sandplatzkönig Rafael Nadal misst sich im Achtelfinale der French Open mit Jannik Sinner. Gelingt dem jungen Italiener im Generationenduell eine Überraschung? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellsten Stand.

Rafael Nadal vs. Jannik Sinner: Achtelfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kommen wir damit zu den letzten Vorbereitungen für unser Match: Viel muss man zum Spanier nicht mehr sagen. Nicht nur in Roland Garros bietet Rafael Nadal Superlative, aber dort ganz besonders. 13 Grand Slam Titel bei einem einzigen Turnier wird wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit sein, und er ist noch nicht einmal in Stein gemeißelt. Mal wieder steht der Spanier in einem Achtelfinale bei einem Grand Slam - zum 50. Mal in seiner Karriere. Diesen Meilenstein erreichte er mit dem Drittrundensieg über Cameron Norrie (6:3, 6:3, 6:3). Davor räumte er in der ersten Runde Alexei Popyrin 6:3, 6:2, 7:6 und anschließend Richard Gasquet 6:0, 7:5, 6:2 aus dem Weg. Insgesamt stand Nadal bei seinen drei glatten Siegen noch nicht einmal sieben Stunden auf den Courts und marschierte bislang durch das Turnier. Den Schwung des Rom-Titels unmittelbar vor den French Open hat er mit nach Paris genommen.

Vor Beginn: Es hat sich nach dem vierten Satz angekündigt, als Lorenzo Musetti eine Medical Timeout nehmen musste, doch er kam noch einmal auf den Court zurück. Nach weiteren vier verlorenen Spielen in Folge zollte der Italiener seiner Verletzung aber Tribut und musste das Match nach 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, 4:0 für Djokovic aufgeben. Dennoch muss man der Leistung des Italieners gebührenden Respekt zollen, auch wenn am Ende der Körper nicht mehr mitspielte. Der Court Philippe-Chatrier ist damit demnächst frei für das letzte Herrenachtelfinale zwischen Rafa Nadal und Jannik Sinner.

Vor Beginn: Der Serbe hat eine Mission! Lorenzo Musetti hat anscheinend sein Pulver verschossen, binnen Rekordzeit gleicht Novak Djokovic mit dem Bagel aus, hat jetzt zwölf der letzten 13 Spiele gewonnen. Gelingt dem Italiener doch nochmal ein Aufbäumen oder vollendet der Djoker das Comeback? Wir melden uns mit dem Ausgang des Matches bei euch zurück.

Vor Beginn: Novak Djokovic bläst zum Comeback und sichert sich in lediglich 30 Minuten mit 6:1 den dritten Satz und bleibt im Match - für uns bedeutet das, dass wir uns noch weiter gedulden müssen.

Vor Beginn: Es gibt News von den Plätzen. Auf Suzanne-Lenglen gewinnt Diego Schwartzman in drei Sätzen gegen Jan-Lennard Struff. Viel wichtiger für uns ist die Info vom Center Court: Lorenzo Musetti schnuppert an der Sensation und holt sich sogar den zweiten Satz gegen Novak Djokovic - erneut im Tie-Break. Wir melden uns einem Update nach dem dritten Satz bei euch zurück. Mit einem allzu baldigen Start für unser Match ist aber noch nicht zu rechnen.

Vor Beginn: Rafael Nadal ist der uneingeschränkte König der French Open. Bereits 13 Mal gewann der inzwischen 35 Jahre alte Spanier das Grand-Slam-Turnier in Paris. Auf dem Weg zum 14. Titel gab er im bisherigen Turnierverlauf keinen Satz ab. Mehr zu kämpfen hatte bisher sein heutiger Gegner. Sinner wehrte in seinem Erstrundenmatch gegen Pierre-Hugues Herbert (Frankreich) im vierten Satz einen Matchball ab, gewann das Match aber noch. Dem 19 Jahre alten Südtiroler trauen viele Experten zu, in den nächsten Jahren zu den besten Spielern der Welt zu gehören.

Vor Beginn: Nadal und Sinner werden auf dem größten Platz im Stade Roland Garros, dem Court Philippe Chatrier, spielen. Als frühester Beginn ist 16 Uhr anvisiert. Dauern die beiden davor angesetzten Spiele (Ons Jabeur vs. Coco Gauff und Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti) allerdings länger, wird sich der Beginn nach hinten verzögern.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Achtelfinal-Partie zwischen Rafael Nadal und Jannik Sinner.

Rafael Nadal vs. Jannik Sinner: Achtelfinale bei den French Open heute live im TV und Livestream

Eurosport überträgt die French Open auch heute live auf Eurosport 1 und Eurosport 2. Das Spiel von Rafael Nadal gegen Jannik Sinner wird voraussichtlich auf Eurosport1 im Free-TV zu sehen sein - und im Eurosport-Player, dem kostenpflichtigen Livestream von Eurosport.

Ebenfalls im Livestream könnt Ihr das Spiel bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst pflegt eine Kooperation mit Eurosport und hat daher Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform in seinem Programm.

