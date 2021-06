French Open: Jan-Lennart Struff schaltet Mitfavorit Andrey Rublev in fünf Sätzen aus

Paukenschlag durch Jan-Lennard Struff: Die 31 Jahre alte deutsche Nummer zwei hat in der ersten Runde der French Open den an Nummer sieben gesetzten Topspieler Andrej Rublew ausgeschaltet.

Der Warsteiner setzte sich am Dienstag zum Auftakt seines 30. Grand Slams nach einer famosen Vorstellung mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 durch.

"Ich wusste, dass ich heute meine Chance kriege. Ich bin überglücklich, dass ich es geschafft habe. Die Stimmung war mega, ich habe es so sehr vermisst. So macht es viel mehr Spaß, Tennis zu spielen", sagte Struff nach dem Spiel bei Eurosport.

Mit einem starken Aufschlagspiel und großer Aggressivität zermürbte der Davis-Cup-Spieler seinen zunehmend frustrierten russischen Gegner und brachte seinen ersten Erfolg bei einem Major gegen einen Spieler der Top-10 konzentriert zu Ende. Struff trifft nun in der zweiten Runde auf Facundo Bagnis (Argentinien) oder Benjamin Bonzi (Frankreich).

Struff ist nach Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) der dritte deutsche Profi, der im Einzel seine Auftakthürde nahm. Sein bisher bestes Resultat in Paris war ein Achtelfinaleinzug 2019.

Tennis: Barty muss zittern, Kvitova zieht verletzt zurück

Bei den Damen hat Turnier-Mitfavoritin Ashleigh Barty bei ihrem Auftaktmatch in Paris härter kämpfen müssen als erwartet. Die Weltranglistenerste aus Australien rang die US-Amerikanerin Bernarda Pera am Dienstag in einem Match über 2:00 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:2 nieder.

Barty, die die French Open in Paris im vergangenen Jahr wegen der Coronakrise ausgelassen hatte, zählt mit Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und Aryna Sabalenka (Belarus) zum engeren Kreis der Anwärterinnen auf den Triumph beim Sandplatz-Klassiker.

Die Ukrainerin Elina Switolina haben viele Experten ebenfalls auf dem Zettel. Die 26-Jährige erfüllte bei ihrem 6:2, 7:5-Erstrundenerfolg gegen die Französin Oceane Babel die Erwartungen.

Für die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova ist das Grand-Slam-Turnier hingegen aus kuriosem Grund vorzeitig vorbei. "Bei meinen Presseterminen nach dem Spiel am Sonntag bin ich gestürzt und habe mich am Knöchel verletzt. Nach einem MRT und einer Besprechung mit meinem Team habe ich leider die schwere Entscheidung getroffen, dass es unklug wäre, damit zu spielen", schrieb die Tschechin auf Twitter.

In der ersten Runde hatte sich die 31-Jährige gegen Greet Minnen aus Belgien durchgesetzt, anschließend passierte ihr Missgeschick. "Das ist unglaubliches Pech, aber ich werde stark bleiben und mein Bestes geben, um rechtzeitig für die Rasensaison fit zu werden", schrieb Kvitova.

French Open: Die wichtigsten Matches des Tages