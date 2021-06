Dominik Koepfer fordert bei den French Open Superstar Roger Federer heraus. Hier könnt Ihr das Match im Sechzehntelfinale im SPOX-Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

French Open: Dominik Koepfer vs. Roger Federer heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Federer hat derweil trotz seiner zeitweisen Rage bei den French Open durch ein 6:2, 2:6, 7:6 (7:4) gegen den früheren US-Open-Sieger Cilic (Kroatien) den nächsten Schritt gemacht. Im zweiten Satz seines Matches wurde Federer vom Schiedsrichter ermahnt, weil er offenbar zu spät zum Return bereitstand. Daraus entwickelte sich ein Wortgefecht. "Glauben Sie, dass ich langsam bin? Ich habe Ihnen zugehört, jetzt hören Sie mir zu", sagte Federer unter anderem und kriegte sich minutenlang nicht ein.

Vor Beginn: Dominik Koepfer hat bei den French Open in Paris nach einer überzeugenden Leistung zum ersten Mal die dritte Runde erreicht. Der 59. der Weltrangliste besiegte den in Roland Garros an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA überzeugend mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4. Der 27-Jährige aus Furtwangen kämpft nun gegen Federer um den Einzug in sein zweites Achtelfinale bei einem Grand Slam nach den US Open 2019.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker zum heutigen French-Open-Duell zwischen Dominik Koepfer und Roger Federer. Los geht es um 21 Uhr.

Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust: Rafa in eigener Liga © getty 1/19 Rafael Nadal greift bei den French Open nach seinem 14. Titel. Zudem könnte er zum 5. Mal ein Grand-Slam-Turnier ohne Satzverlust gewinnen. SPOX zeigt alle Sieger bei den Herren, die bei einem Major keinen einzigen Satz abgaben. © getty 2/19 Bei den Damen gab es dieses Kunststück übrigens schon stolze 91-mal, zuletzt bei den French Open 2020 von Iga Swiatek. Steffi Graf gewann fünf Grand Slams ohne Satzverlust, Serena Williams sogar sechs. © imago 3/19 Don Budge (l., 13.6.1915 - 26.01.2000) gewann sechs Grand-Slam-Titel. 1938 gewann er sowohl die Australian Open und Wimbledon ohne Satzverlust. Mit seinen Erfolgen in Paris und bei den US Open komplettierte er als erster überhaupt den Grand Slam. © imago 4/19 John Bromwich (14.11.1918 - 21.10.1999) - Der Australier holte sich sein Heimturnier 1939, ohne einen einzigen Satz abzugeben. © imago 5/19 Tony Trabert (16.08.1930 - 03.02.2021) holte fünf Grand-Slam-Titel seinerzeit, Wimbledon 1955 gewann der US-Amerikaner ohne Satzverlust. Außerdem gab er 1953 und 1955 bei den US National Championships - später US Open - ohne einen Satz abzugeben. © imago 6/19 Neale Fraser (*03.10.1933) - Der Australier scheiterte in seiner Geburtsstadt Melbourne dreimal im Finale. Die US Open 1960 gewann er dafür ohne Satzverlust. © imago 7/19 Chuck McKinley (05.01.1941 - 10.08.1986) - Der US-Amerikaner triumphierte 1963 in Wimbledon ohne Satzverlust. Die US Open gewann er gar dreimal in Folge. Im Alter von nur 45 Jahren erlag er einem Hirntumor. © getty 8/19 Roy Emerson (*03.11.1936) - Der Australier spielte das Turnier seines Lebens 1964 in Australien. Mit insgesamt 12 Grand-Slam-Titeln wird er nur von Roger Federer (20), Rafael Nadal (20), Novak Djokovic (18) und Pete Sampras (14) übertroffen. © getty 9/19 Ken Rosewall (*02.11.1934) - Der Australier gewann 8 Einzeltitel bei Grand-Slam-Turnieren, die Australian Open 1971 ohne Satzverlust. © getty 10/19 Ilie Nastase (*19.07.1946) - Der rumänische Tausendsassa gewann die French Open 1973 ohne Satzverlust (6:3, 6:3, 6:0 im Finale gegen Niki Pilic). Die US Open hatte er bereits ein Jahr zuvor für sich entschieden. © getty 11/19 Björn Borg (*06.06.1956) - Seinen ersten von fünf (!) Wimbledon-Siegen in Folge holte sich der Schwede ohne Satzverlust. Er war zu seiner Zeit eine Klasse für sich. © getty 12/19 In Paris triumphierte Borg sogar sechs Mal. 1978 verlor er dabei überhaupt keinen Satz und gab in sieben Matches insgesamt nur 32 Spiele ab. Im Finale etwa hieß es 6:1, 6:1, 6:3 gegen Guillermo Vilas. © getty 13/19 1980 wiederholte Borg das Kunststück in Paris. Im Endspiel deklassierte er Vitas Gerulaitis aus den USA. Er ist einer von nur zwei Spielern, die in der Open Era mindestens drei Grand-Slam-Turniere ohne Satzverlust gewannen. Der andere kommt bald ... © getty 14/19 Roger Federer (*08.08.1981) ist es nicht. Der Schweizer, seines Zeichens geteilter Rekord-Grand-Slam-Sieger mit 20 Titeln, blieb 2007 in Melbourne ohne Satzverlust. Im Finale besiegte er damals Fernando Gonzalez mit 7:6, 6:4 und 6:4. © getty 15/19 Der Rekordsieger ohne Satzverlust ist Rafael Nadal (*03.06.1986). Der Spanier holte 2008 den Titel in Paris ohne Satzverlust. Federer sah im Finale kein Land und ging 1:6, 3:6, 0:6 unter. © getty 16/19 2010 spielte Nadal erneut alles an die Wand. Der Schwede Robin Söderling, der Nadal im Jahr zuvor eine seiner beiden Paris-Pleiten überhaupt beigebracht hatte, war sein Opfer im Finale (6:4, 6:2, 6:4). © getty 17/19 2017 stand unter der Überschrift "La Decima". Nadal schrieb mit seinem 10. Titel in Paris Tennis-Geschichte und zog nebenbei mit seinem dritten Triumph ohne Satzverlust mit Björn Borg gleich. Stan Wawrinka verlor im Endspiel 2:6, 3:6 und 1:6. © getty 18/19 2017 gewann Federer seinen zweiten Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust auf dem heiligen Rasen von Wimbledon - im stolzen Alter von 35 Jahren. Im Finale war Marin Cilic chancenlos (3:6, 1:6 und 4:6). © getty 19/19 2020 gelang es Nadal zum vierten Mal, die Konkurrenz bei Roland Garros zu deklassieren. Novak Djokovic sollte ihn eigentlich im Finale so richtig fordern - war dann aber beim 0:6, 2:6 und 5:7 letztlich chancenlos.

French Open: Dominik Koepfer vs. Roger Federer heute im TV und Livestream

Eurosport überträgt die French Open live auf Eurosport 1 und Eurosport 2. Koepfer gegen Federer bekommt Ihr heute auf Eurosport 1 zu sehen.

Das bedeutet demzufolge auch, dass das Match ebenfalls per Livestream bei DAZN von Euch verfolgt werden kann. Der Streamingdienst pflegt eine Kooperation mit Eurosport und hat daher Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform in seinem Programm.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN!

French Open 2021, Terminplan: Die verbleibenden Sessions im Überblick

Datum Beginn Runde Samstag, 5. Juni 11 Uhr 3. Runde Samstag, 5. Juni 21 Uhr 3. Runde Sonntag, 6. Juni 11 Uhr 4. Runde Sonntag, 6. Juni 21 Uhr 4. Runde Montag, 7. Juni 11 Uhr 4. Runde Montag, 7. Juni 21 Uhr 4. Runde Dienstag, 8. Juni 12 Uhr Viertelfinale Dienstag, 8. Juni 17 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 12 Uhr Viertelfinale Mittwoch, 9. Juni 21 Uhr Viertelfinale Donnerstag, 10. Juni 14 Uhr Halbfinale Freitag, 11. Juni 15 Uhr Halbfinale Samstag, 12. Juni 15 Uhr Finale Damen, Finale Herren-Doppel Sonntag, 13. Juni 15 Uhr Finale Herren