Australian Open heute live: Tag 1 im TV und Livestream

In der Nacht von heute auf morgen deutscher Zeit beginnen die 109. Australian Open. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: Was Ihr alles wissen müsst, um aus Down Under nichts zu verpassen.

Es ist mal wieder so weit - um genauer zu sein zum 109. Mal in der Geschichte. Mit den Australian Open findet im australischen Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres 2021 statt. Ursprünglich sollten die Matches wie üblich ab der dritten Januar-Woche steigen. Ausgetragen werden sie bedingt durch die Corona-Pandemie nun aber ein wenig später: vom 8. bis zum 21. Februar.

Australian Open, Tag 1: Paarungen, Termine

Heißt also: In der Nacht vom heutigen Sonntag auf den morgigen Montag fällt der Startschuss. Ab 1 Uhr deutscher Zeit werden im Rahmen der 1. Runde die ersten Bälle über die Netze geschlagen. Im Einsatz sind dabei sowohl die Damen als auch die Herren.

Weil Australien COVID-19 mittlerweile gut im Griff hat, sind bei dem Turnier übrigens vor Ort wieder Zuschauer erlaubt.

SPOX liefert Euch eine Übersicht mit allen Duellen am ersten Tag der Australian Open.

Damen

Termin Duell 08.02.2021, 1.00 Uhr Su-Wei Hsieh - Tsvetana Pironkova 08.02.2021, 1.00 Uhr Bernarda Pera - Angelique Kerber 08.02.2021, 1.00 Uhr Nina Stojanovic - Irina Begu 08.02.2021, 1.00 Uhr Rebecca Marino - Kimberly Birrell 08.02.2021, 1.00 Uhr Laura Siegmund - Serena Williams 08.02.2021, 1.00 Uhr Yaroslava Shvedova - Camila Giorgi 08.02.2021, 1.00 Uhr Marketa Vondrousova - Rebecca Peterson 08.02.2021, 1.00 Uhr Alize Cornet - Valeria Savinykh 08.02.2021, 1.00 Uhr Iga Swiatek - Arantxa Rus 08.02.2021, 1.00 Uhr Kirsten Flipkens - Venus Williams 08.02.2021, 1.00 Uhr Timea Babos - Ysaline Bonaventure 08.02.2021, 1.00 Uhr Mayo Hibi - Anna Karolina Schmiedlova 08.02.2021, 1.00 Uhr Anastasia Pavlyuchenkova - Naomi Osaka 08.02.2021, 1.00 Uhr Polona Hercog - Caroline Garcia 08.02.2021, 1.00 Uhr Zarina Diyas - Tamara Zidansek 08.02.2021, 1.00 Uhr Katie Boulter - Daria Kasatkina 08.02.2021, 1.00 Uhr Sara Errani - Qiang Wang 08.02.2021, 1.00 Uhr Aryna Sabalenka - Viktoria Kuzmova 08.02.2021, 2.00 Uhr Misaki Doi - Ajla Tomljanovic 08.02.2021, 4.30 Uhr Ons Jabeur - Andrea Petkovic 08.02.2021, 4.30 Uhr Veronika Kudermetova - Marta Kostyuk 08.02.2021, 5.00 Uhr Varvara Gracheva - Anna Blinkova 08.02.2021, 5.00 Uhr Fiona Ferro - Katerina Siniakova 08.02.2021, 5.30 Uhr Alison Riske - Anastasia Potapova 08.02.2021, 6.00 Uhr Vera Zvonareva - Elena Rybakina 08.02.2021, 6.00 Uhr Patricia Tig - Sorana Cirstea 08.02.2021, 6.00 Uhr Bianca Andreescu - Mihaela Buzarnescu 08.02.2021, 9.00 Uhr Lizette Cabrera - Simona Halep 08.02.2021, 9.00 Uhr Greet Minnen - Petra Kvitova

Herren

Termin Duell 08.02.2021, 1.00 Uhr Reilly Opelka - Yen-Hsun Lu 08.02.2021, 1.00 Uhr Dominik Köpfer - Hugo Dellien 08.02.2021, 1.00 Uhr Aljaz Bedene - Alexander Bublik 08.02.2021, 1.00 Uhr Adrian Mannarino - Dennis Novak 08.02.2021, 1.00 Uhr Yoshihito Nishioka - Pedro Martinez 08.02.2021, 1.00 Uhr Corentin Moutet - John Millman 08.02.2021, 1.00 Uhr Gael Monfils - Emil Ruusuvouri 08.02.2021, 1.00 Uhr Alex Bolt - Norbert Gombos 08.02.2021, 1.00 Uhr Dominic Thiem - Mikhail Kukushkin 08.02.2021, 1.00 Uhr Grigor Dimitrov - Marin Cilic 08.02.2021, 1.00 Uhr Yasutaka Uchiyama - Ugo Humbert 08.02.2021, 1.00 Uhr Damir Dzumhur - James Duckworth 08.02.2021, 1.00 Uhr Marton Fucsovics - Marc Polmans 08.02.2021, 1.00 Uhr Federico Coria - Milos Raonic 08.02.2021, 2.00 Uhr Stan Wawrinka - Pedro Sousa 08.02.2021, 3.00 Uhr Albert Ramos - Taylor Fritz 08.02.2021, 4.00 Uhr Gianluca Mager - Aslan Karatsev 08.02.2021, 4.00 Uhr Miomir Kecmanovic - Kamil Majchrazk 08.02.2021, 4.30 Uhr Marcos Giron - Alexander Zverev 08.02.2021, 4.30 Uhr Yuichi Sugita - Bernard Tomic 08.02.2021, 4.30 Uhr Benoit Paire - Egor Gerasimov 08.02.2021, 5.00 Uhr Sergiy Stakhovsky - Dusan Lajovic 08.02.2021, 5.00 Uhr Taro Daniel - Maxime Cressy 08.02.2021, 6.00 Uhr Elias Ymer - Diego Schwartzman 08.02.2021, 6.00 Uhr Kei Nishikori - Pablo Carreno 08.02.2021, 6.00 Uhr Kimmer Coppejans - Jiri Versely 08.02.2021, 6.00 Uhr Federico Delbonis - Juan Ignacio Londero 08.02.2021, 7.00 Uhr Cedrik-Marcel Stebe - Felix Auger-Aliassime 08.02.2021, 7.00 Uhr Frances Tiafone - Stefano Travaglia 08.02.2021, 9.00 Uhr Denis Shapovalov - Jannik Sinner 08.02.2021, 9.00 Uhr Novak Djokovic - Jeremy Chardy 08.02.2021, 9.00 Uhr Federico Silva - Nick Kyrgios

Australian Open: Tag 1 live im TV und Livestream

In Deutschland sind die Australian Open im Free-TV zu sehen. Eurosport nimmt sich der Übertragung an und zeigt das Turnier an Tag eins auf Eurosport 1 und Eurosport 2 von 1 Uhr nachts bis 14 Uhr am Nachmittag durchgehend live.

Die Australian Open lassen sich auch im Internet live streamen. DAZN kooperiert bekanntlich mit Eurosport, weshalb der Streamingdienst sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 rund um die Uhr ausstrahlt. Feinsten Tennis aus Australien seht Ihr also auch DAZN.

Australian Open 2021: Corona, Zuschauer, Zverev, Kerber - die wichtigsten Fragen im Überblick © getty 1/19 In der Nacht auf Montag starten die Australian Open in Melbourne. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier: Wie stehen die Corona-Maßnahmen? Wird es Fans geben? Und wie stehen die Chancen von Zverev, Kerber und Co.? © getty 2/19 Die wichtigste Frage: Können die Australien Open der Corona-Pandemie trotzen? Antwort: ja. Hoffentlich. 25 Millionen Euro wurden allein für Quarantänemaßnahmen ausgegeben: 10.000 Tests, 2.000 zusätzliche Sicherheitskräfte, und und und. © getty 3/19 1200 Personen (Spieler plus Entourage) flogen die Veranstalter mit Charter-Maschinen ein, in drei Hotels wurden sie strikt abgeschirmt - bei Corona gibt es Down Under keine halben Sachen. Das bedeutete teilweise aber auch zwei Wochen "Einzelhaft". © getty 4/19 Trotzdem steht das Turnier auf extrem wackligen Füßen: Wochenlang hatte es keine neuen Fälle mehr in der Gegend gegeben - bis zum Mittwoch. Prompt wurden Matches abgesagt, Spieler mussten erneut in Quarantäne. In zwei Turnierwochen kann viel passieren... © getty 5/19 Spielen die Verantwortlichen in Melbourne mit dem Feuer? Ja - aber sie sehen keine Alternative. "Absolut, wir können die Australian Open verlieren", sagte Turnierdirektor Craig Tiley über eine mögliche Absage. Alternativen: Doha, Shanghai, Singapur. © getty 6/19 Wird es Fans auf den Rängen geben? Ja - Stand jetzt. Da positive Fälle und Kontaktpersonen so extrem abgeschirmt werden, ist in Melbourne teilweise normales Leben möglich. Deshalb sollen auch pro Tag bis zu 30.000 Zuschauer auf das Gelände kommen. © getty 7/19 Das wären zwar nur halb so viele wie sonst üblich, würde aber auch bedeuten, dass die Rod Laver Arena in den letzten Turniertagen prallgefüllt sein wird. Endspiele am 20. und 21. Februar vor vollen Rängen? Yes, please! © getty 8/19 Gewinnt Djokovic zum neunten Mal die Aussie Open? Der Djoker wirkt zwar oft irgendwie schlagbar - gewinnt aber trotzdem fast immer. Fettnäpfchen scheint er abseits des Platzes magisch anzuziehen - aber auf dem Rod Laver ist er praktisch unschlagbar. © getty 9/19 Könnte Novak Djokovic wie in New York einen Linienrichter abschießen? Nein. Erstmals in der Grand-Slam-Historie kommen keine Line Judges mehr zum Einsatz, das HawkEye regiert. Die "Out!"-Calls kommen übrigens unter anderem von Pandemie-Helfern. © getty 10/19 Was ist mit Titelverteidigerin Sofia Kenin? Die 22-jährige Amerikanerin, Finalistin bei den US Open und WTA-Spielerin des Jahres, holte sich Ratschläge für die Titelverteidigung von niemand Geringerem als Nole persönlich. Sie gehört zum Favoritenkreis. © getty 11/19 Holt Rafael Nadal seinen 21. Grand Slam? Erst einmal (2009) hat er Down Under gewonnen, im Finale vor zwei Jahren gab es gegen den Djoker eine üble Klatsche. Außerdem zwickte beim ATP Cup der Rücken. Trotzdem ernsthafter Kandidat, sollte Nole wackeln. © getty 12/19 Kann Alex Zverev endlich seinen ersten Slam gewinnen? Letztes Jahr war im Halbfinale gegen Thiem Endstation, auch die US Open zeigten: Er ist auf Hardcourt ganz nah dran. © getty 13/19 Und wie sieht es mit den übrigen Next-Gen-Stars aus? Tsitsipas (3. Runde) Medvedev und Rublev (Achtelfinale) hatten 2020 in Melbourne nicht viel zu melden. Diesmal ist das Trio in Nadals Hälfte gelandet - einer könnte es ins Endspiel schaffen! © getty 14/19 Kann Serena Williams ihren 24. Grand Slam gewinnen? Die 39-Jährige ist fit und besiegte Naomi Osaka unlängst bei einem Schaukampf. "Sie ist immer noch das Gesicht der Frauentour", lobte diese. Trotzdem: Ihr letzter Slam ist schon vier Jahre her ... © getty 15/19 Wer könnte Sofia Kenin sonst entthronen? Die Damen sind bekanntlich unberechenbar. Immerhin sind Ash Barty (Foto, Pause seit Februar 2020) und Bianca Andreescu (Pause seit den WTA Finals 2019) wieder dabei. Favoritin ist aber US-Open-Champ Naomi Osaka. © getty 16/19 Was ist bei Angelique Kerber drin? "Mir fehlen zwei Wochen Training", stapelte die Siegerin von 2016 nach der Hotelzimmer-Quarantäne tief, sie wolle "das Beste daraus machen". In der 3. Runde könnte Muguruza warten - und die ist gerade bärenstark. © getty 17/19 Was ist vom übrigen deutschen Aufgebot zu erwarten? Jan-Lennard Struff ist immer für eine Überraschung gut. Danach wird es dünn, sind es im Singles-Wettbewerb schließlich diesmal nur je vier Damen und Herren. Und: Auch KraMies mussten absagen. © getty 18/19 Welche Stars werden in Melbourne fehlen? Zuallererst natürlich Roger Federer, der nach seiner Knie-OP noch nicht fit ist. Ebenfalls nicht dabei: Andy Murray (Corona), Kim Clijsters, Juan Martin del Potro, Jo-Wilfried Tsonga, Kiki Bertens, Madison Keys. © getty 19/19 Fazit: "Es wird die bedeutendste internationale Veranstaltung mit Menschenmassen sein, die die Welt seit vielen, vielen Monaten gesehen hat", tönte Victorias Sportminister Martin Paluka unlängst. Ein bisschen Skepsis ist aber durchaus erlaubt.

