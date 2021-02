Australian Open, Finale: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute im Liveticker

Novak Djokovic und Daniil Medvedev bestreiten heute das Finale der Australian Open. Hier bei SPOX könnt Ihr das Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres im Liveticker mitverfolgen.

Novak Djokovic - Daniil Medvedev: Finale der Australian Open heute im Liveticker: 4:4

Djokovic - Medvedev 4:4: Das Match ist schon in diesem ersten Satz unglaublich intensiv! Die beiden liefern sich einen heftigen Schlagabtausch nach dem anderen und reißen die Fans schon früh von den Sitzen. Medvedev hat die Chance zum 0:30, verzieht aber eine Cross-Rückhand knapp.

Djokovic - Medvedev 4:4: Souveräner geht es nicht! Medvedev packt noch zwei krachende Asse obendrauf und gleicht aus zum 4:4.

Djokovic - Medvedev 4:3: Nach drei verlorenen Spielen am Stück müssen die Djokovic-Fans ihren Liebling erstmal aufbauen und machen schon früh im Match mächtig Stimmung. Das beflügelt den Serben offensichtlich. Ein paar gute erste Aufschläge krachen ins Feld und bescheren ihm ein schnelles 40:0. Einen Spielball vergibt der 33-Jährige leichtfertig, dann macht er am Netz per Rückhandvolley den Deckel drauf.

Djokovic - Medvedev 3:3: Gegen jeden anderen Spieler auf der Tour ist es Novak Djokovic, der Vorteile in den Grundlinienduellen hat. Gegen diesen Daniil Medvedev aber hat auch die Nummer eins Probleme in den Rallys und geht deshalb ungewohnt aggressiv zu Werke. Das birgt natürlich auch einige Fehler und Medvedev marschiert ohne Punktverlust zum 3:3.

Djokovic - Medvedev 3:2: Und schon ist alles wieder offen! Nole attackiert ordentlich und zwingt Medvedev zu einem Mondball, kriegt dann den Smash aber nicht richtig gesetzt. Der Russe spielt einen weiteren hohen Ball, der genau ins Eck fällt. Djokovic feuert den folgenden Schmetterball von der Grundlinie ins Netz!

Djokovic - Medvedev 3:1: Langsam aber sicher findet Daniil Medvedev rein in die Partie. Der Russe spielt seine Stärken von der Grundlinie aus, bewegt den Djoker und forciert so erste Fehler des Serben. Beim Stande von 15:30 geht die erste deftige Rally der Partie über 30 Schläge an den 25-Jährigen, der nun auch seine ersten Breakbälle hat.

Djokovic - Medvedev 3:1: Einen Spielball wehrt Nole noch ab, dann gerät ihm eine Rückhand zu lang und das erste Spiel für Medvedev ist besiegelt.

Djokovic - Medvedev 3:0: Djokovic startet gleich wieder mit einem bärenstarken Returnwinner, aber dann findet Medvedev langsam einen Aufschlag. Mit zwei aufeinanderfolgenden Assen dreht der Russe das Spiel, packt noch einen Servicewinner drauf und hat seine ersten Spielbälle.

Djokovic - Medvedev 3:0: Novak Djokovic legt hier einen absoluten Traumstart hin! Der Weltranglistenerste agiert wahnsinnig fokussiert und hat jetzt zwölf von 15 Punkten gewonnen. Nach Ass Nummer zwei macht der Titelverteidiger das dritte Spiel mit einem sehenswerten eingesprungenen Smash zu!

Djokovic - Medvedev 2:0: Der Serbe packt sofort zu! Djokovic liest die Aufschläge Medvedevs unheimlich gut, bringt einen langen Return nach dem anderen rein und erhöht dann sukzessive den Druck bis eine Rückhand des Russen hinter die Grundlinie klatscht.

Djokovic - Medvedev 1:0: Die Zuschauer sind gleich auf Betriebstemperatur und feiern jeden Punkt frenetisch. Medvedev kann bei eigenem Service zumeist due Kontrolle übernehmen, hat aber noch nicht die richtige Länge für seine Grundschläge gefunden. Zweimal segelt die Kugel ins Aus einmal ins Netz. Es gibt gleich zwei Breakchancen für Djokovic!

Djokovic - Medvedev 1:0: Daniil Medvedev kann zumindest auch noch seinen ersten Punkt verbuchen, bevor das Spiel per Servicewinner an Nole geht.

Djokovic - Medvedev 0:0: Der Djoker hat in diesem Turnier bisher so gut aufgeschlagen wie noch nie und auf dem Weg ins Finale satte 100 Asse serviert. Und nun beginnt er das Match mit Nummer 101! Auch die nächsten zwei Punkte gehen zügig an den 33-Jährigen, der die ersten beiden Spielbälle hat.

Australian Open, Finale: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Spieler sind da! Unter dem Jubel der ca. 10.000 Fans in der Rod Laver Arena haben die beiden Protagonisten den Court soeben betreten. Noch vier Minuten Aufwärmen und dann kann das erste Grand-Slam-Finale des Jahres steigen. Nummer neun für Novak Djokovic oder Nummer eins für Daniil Medvedev?

Vor Beginn:

Sieben Matches haben die beiden bereits gegeneinander ausgetragen. Mit vier Erfolgen hat Djokovic die Nase knapp vorne. Der Serbe gewann auch das bis dato einzige Duell hier in Melbourne, als er Medvedev 2019 im Achtelfinale in vier Sätzen bezwang. Der Russe hat derweil drei der letzten vier Partien für sich entschieden, zuletzt bei den ATP Finals 2020, als er glatt mit 6:3 und 6:3 gewann.

Vor Beginn:

Novak Djokovic durfte sich einen Tag länger auf dieses Endspiel vorbereiten und sieht sich mittlerweile in guter Verfassung. Ich bin bereit für den Kampf. Es wird zweifelsohne das härteste Match des Turniers für mich", so der Serbe, der große Stücke auf seinen Kontrahenten hält. "Ich hörte, wie Jim Courier ihn aufgrund seiner Fähigkeiten, sich taktische auf dem Court zu positionieren, als meisterhaften Schachspieler bezeichnete. Und das stimmt. Er ist definitiv ein äußerst smarter Tennisspieler", so der Djoker.

Vor Beginn:

Beim Djoker weiß man oft nicht so recht, woran man ist. Der Serbe klagte das gesamte Turnier über immer wieder über gesundheitliche Probleme, konnte in den entscheidenden Situationen dann aber doch immer sein bestes Tennis spielen. Nur zweimal setzte der Serbe sich glatt durch, in Runde eins gegen Jeremy Chardy und jüngst im Halbfinale gegen Überraschungsmann Aslan Karatsev. Dazwischen lagen vier hart umkämpfte Vier- und Fünfsatz-Matches gegen Frances Tiafoe, Taylor Fritz, Milos Raonic und Alexander Zverev, die alle auch in die andere Richtung hätten laufen können. Aber Djokovic und Melbourne pflegen eben eine besondere Beziehung und so greift Nole heute nach seinem neunten Titel.

Vor Beginn:

Daniil Medvedev hat in den zwei Wochen von Melbourne am meisten beeindruckt. Nur einmal musste der Russe über fünf Sätze gehen, gewann dabei den Decider gegen Filip Krajinovic aber mit 6:0. In den übrigen fünf Runden gab Medvedev keinen einzigen Satz ab. Und das, obwohl ihm in Landsmann Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas zwei hoch gehandelte Top-Ten-Spieler im Weg standen. Mit seinem starken Service und seinen unorthodoxen, aber wahnsinnig druckvollen, glatt durchgezogenen Grundschlägen hat der 25-Jährige bis dato stets das Geschehen diktiert.

Vor Beginn:

Ivan Dodig und Filip Polasek haben vor wenigen Minuten die Doppel-Konkurrenz der Australian Open gewonnen und ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel gefeiert. Das kroatisch-slowakische Duo bezwang die Titelverteidiger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) mit 6:3, 6:4 und sicherte sich den Siegerscheck über knapp 390.000 Euro. Dodig hatte 2015 an der Seite des Brasilianers Marcelo Melo bereits die French Open gewonnen.

Vor Beginn:

Sollte Medvedev heute das erste Grand-Slam-Turnier seiner Karriere gewinnen, würde er in der Weltrangliste auf Rang zwei springen. Der Djoker bleibt sowieso an der Spitze - und wird am 8. März sogar den ewigen Rekord von Roger Federer (310 Wochen Nummer eins) knacken. Das steht bereits fest. Dennoch will er natürlich seinen neunten Titel in Melbourne holen.

Vor Beginn:

Medvedev kommt aktuell als der "Unbezwingbare" daher (20 Siege in Folge, darunter Erfolge über fast alle Top-10-Spieler), schob die Favoritenrolle aber in Richtung von Djokovic. Immerhin stehe ihm "einer der größten Spieler der Geschichte" gegenüber. Er selbst sei lediglich ein "Herausforderer", sagte der Russe und kam zu dem Schluss: "Ich habe nichts zu verlieren."

Vor Beginn:

Trotz Bauchmuskelproblemen ließ sich Rekordsieger Djokovic nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe so eine Art von Verletzung vorher nicht erlebt", sagte der 33 Jahre alte Rekordsieger und Titelverteidiger: "Und ich hatte harte Gegner." Unter anderem musste er gegen Alexander Zverev ran. Im Halbfinale habe er sich aber wieder richtig gut gefühlt, zudem hatte er einen Tag länger Pause als Medvedev.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Der Beginn ist um 9.30 Uhr in der Rod Laver Arena in Melbourne.

Australian Open, Finale: Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Australian Open liegen bei Eurosport. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr zudem auf einen Livestream zurückgreifen, dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Ihr braucht dieses Abo nicht abschließen, wenn Ihr DAZN-Kunde seid. Denn mit dem Eurosport-Channel habt Ihr auf DAZN Zugriff auf das gesamte Programm von Eurosport. Nach einem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches DAZN-Abonnement 11,99 Euro, ein Jahresabo ist für 119,99 Euro vergleichsweise günstiger.

Neben den Australian Open sind durch die Kooperation auf DAZN auch die French Open und die US Open zu sehen. DAZN zeigt außerdem zahlreiche WTA-Turniere. Auch kommen Fußballfans mit der Bundesliga, Champions League oder LaLiga sowie Freunde des US-Sports mit der NBA, NHL, MLB und NFL auf ihre Kosten.

Australian Open: Preisgeld von 2021

Im Vergleich zum Vorjahr werden den Siegern 33 Prozent weniger an Preisgeld ausgezahlt. Damals kassierten Novak Djokovic und Sofia Kenin jeweils 4.120.000 Australische Dollar. In diesem Jahr sind es "nur" 2.750.000 Australische Dollar (knapp 1,8 Millionen Euro). Für die Teilnahme gibt es dafür 100.000 Australische Dollar