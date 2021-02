Australian Open: Alexander Zverev vs. Maxime Cressy live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverez bekommt es in der zweiten Runde der Australian Open mit Maxime Cressy zu tun. SPOX sagt Euch, wann das Match stattfindet und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Australian Open, Alexander Zverev vs. Maxime Cressy: Termin, Ort

Fällt bei den Australian Open der nächste US-Amerikaner Alexander Zverev zum Opfer? Der deutsche Tennis-Star bekommt es in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers mit Maxime Cressy zu tun.

In der ersten Runde hatte der 23 Jahre alte Hamburger mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 gegen Marcos Giron gesiegt. Cressy wiederum setzte sich mit 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Japaner Yiuchi Sugita durch.

Zverev trifft am Mittwoch, den 10. Februar gegen 11 Uhr deutscher Zeit auf Cressy. Wann genau es losgeht, hängt davon ab, wie lange die zuvor angesetzte Damen-Partie zwischen Caroline Garcia und Naomi Osaka dauert. Gespielt wird in der Rod Laver Arena im Melbourne Park im australischen Melbourne. Es geht um den Einzug in die dritte Runde, wonach Runde vier, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale folgen.

Australian Open: Alexander Zverev vs. Maxime Cressy im TV und Livestream

Im TV werdet Ihr die Begegnung im Herren-Einzel live verfolgen können. Eurosport überträgt die 109. Australian Open täglich bei Eurosport 1 und Eurosport 2, ist dabei momentan über zwölf Stunden lang live auf Sendung (1 Uhr bis 14 Uhr).

Das Aufeinandertreffen zwischen Zverev, dem derzeit Siebten der Tennis-Weltrangliste, und Underdog Cressy seht Ihr bei Eurosport 1 - und auch im Livestream auf DAZN. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport und strahlt die beiden Eurosport-Kanäle auch auf seiner Plattform aus.

Sofern Ihr noch keine Kunden seid, ist es Euch möglich, DAZN zunächst 30 Tage lang kostenlos zu testen. Der Umfang des Angebots ist dabei exakt so wie bei einem der Bezahlabos. Nach der Probephase könnt Ihr Euch - wenn Ihr wollt - für ein Monatsabonnement oder ein Jahresabonnement entscheiden. Entweder zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro, um Euch gleich einen Zugang für zwölf Monate.

Abgesehen vom Tennis bekommt Ihr bei DAZN jede Menge Live-Sport geboten: Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Europa League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1. Dazu US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, Rugby, MMA und mehr. Für jeden Sportfan dürfte etwas dabei sein.

Australian Open: Alexander Zverev vs. Maxime Cressy im Liveticker

Falls Ihr nicht die Möglichkeit haben werdet, bei Eurosport 1 oder DAZN einzuschalten, aber trotzdem nichts verpassen wollt: Bei SPOX lässt sich das Match von Zverev gegen Cressy problemlos im Liveticker verfolgen. Dort entgeht Euch nichts.

Australian Open: Die Duelle der zweiten Runde an Tag drei

Damen

Termin Duell 10.02.2021, 1.00 Uhr Zarina Diyas - Bernarda Pera 10.02.2021, 1.00 Uhr Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina 10.02.2021, 1.00 Uhr Sorana Cirstea - Petra Kvitova 10.02.2021, 1.00 Uhr Anastasia Potapova - Timea Babos 10.02.2021, 1.00 Uhr Bianca Andreescu - Su-Wie Hsieh 10.02.2021, 1.00 Uhr Veronika Kudermetova - Varvara Gracheva 10.02.2021, 1.00 Uhr Garbine Muguruza - Liudmila Samsonova 10.02.2021, 1.00 Uhr Alize Cornet - Ann Li 10.02.2021, 1.00 Uhr Fiona Ferro - Elena Rybakina 10.02.2021, 1.00 Uhr Marketa Vondrousova - Rebecca Marino 10.02.2021, 2.00 Uhr Iga Swiatek - Camila Giorgi 10.02.2021, 2.00 Uhr Venus Williams - Sara Errani 10.02.2021, 3.00 Uhr Nina Stojanovic - Serena Williams 10.02.2021, 4.00 Uhr Ons Jabeur - Anna Karolina Schmiedlova 10.02.2021, 9.00 Uhr Caroline Garcia - Naomi Osaka 10.02.2021, 9.00 Uhr Alja Tomljanovic - Simona Halep

Herren