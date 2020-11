ATP-Finals: Wann findet das Finale statt?

Die ATP-Finals 2020 in London sind im vollem Gange. Doch wann findet eigentlich das Finale des Turniers statt? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

ATP-Finals 2020: Wann findet das Finale statt?

Seit Sonntag, dem 15. November, läuft in der Londoner O2 Arena das ATP-Finals-Turnier. Die acht Teilnehmer sind in zwei Gruppen mit je vier Spielern aufgeteilt. Die zwei besten der jeweiligen Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Der Einzelsieger wird dann schließlich im Finale am Sonntag (22. November) gekürt.

ATP-Finals: Zeitplan

Event Datum Gruppenphase 15. bis 20. September Halbfinale 21. November Finale 22. November

ATP Finals 2020 live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die ATP Finals liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt sowohl die Einzel- als auch die Doppelmatches. Heute startet der Tennisspieltag bereits um 13 Uhr mit den Doppelspielen. Stefan Hempel, Paul Häuser, Marcel Meinert und der Experte Patrik Kühnen bilden auf dem Sender Sky Sport 1 HD das Kommentatoren-Team.

Zusätzlich zum TV-Angebot können die Tennis-Events auch im Livestream mitverfolgt werden. Wer darauf zugreifen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket machen. Für beide Optionen fallen Kosten an.#

© imago images / Xinhua

ATP-Finals: Die Gruppen

Gruppe Tokio 1970 Gruppe London 2020 Novak Djokovic Rafael Nadal Daniil Medvedev Dominic Thiem Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Diego Schwartmann Andrei Rublev

ATP Finals 2020 im Liveticker

Alle Tennisfans, die über kein SkyGo-Abo verfügen, können die Spiele im SPOX-Liveticker mitverfolgen.

Hier geht's zu unserer Liveticker-Übersicht

ATP-Finals 2020: Der Spielplan des Einzels

Zum Auftakt hat Alexander Zverev seine Partie gegen Daniil Medvedev verloren. Der Deutsche braucht nun zwei Siege in den anderen beiden Gruppenspielen, um in das Halbfinale einzuziehen.