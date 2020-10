Djokovic: "Größte Herausforderung im Sport", Nadal in Paris zu schlagen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic sieht es als "größte Herausforderung im Sport" an, Rafael Nadal bei den French Open zu schlagen. "Ist das nicht offensichtlich? Ich glaube, kein anderer Spieler hat irgendein Turnier so oft gewonnen wie er hier", sagte Djokovic, nachdem er ins Finale am Sonntag (15 Uhr im Eurosport-Channel auf DAZN) gegen den 34 Jahre alten Spanier eingezogen war.

Der ein Jahr jüngere Serbe Djokovic musste dafür am Freitagabend hart arbeiten. Er bezwang den stark aufspielenden Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 5) 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 und sieht sich nun als Außenseiter gegen Nadal, der seinen 13. Titel in Roland Garros anstrebt. Der Rekordchampion war mit einem 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)-Erfolg gegen Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 12) ins Finale eingezogen.

Djokovic hofft darauf, dass ihm die kühleren Bedingungen im Herbst größere Chancen gegen Nadal bieten als beim gewohnten Turniertermin im Frühsommer. "Aber dennoch, trotz der Bedingungen, ist er es immer noch", sagte Djokovic: "Er ist Rafa, wir spielen im Finale, auf Sand."