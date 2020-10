Djokovic und Thiem im Viertelfinale von Wien ausgeschieden

Top-Favorit Novak Djokovic (33) und Titelverteidiger Dominic Thiem (27) sind beim ATP-Turnier in Wien bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Djokovic unterlag dem Italiener Lorenzo Sonego überraschend klar mit 2:6, 1:6. Der Serbe lässt nun das Hallen-Masters in Paris aus und bereitet sich auf das Saisonfinale in London (15. bis 22. November) vor.

Für den Djoker, der nur sieben Winner schlug und 26 unerzwungene Fehler machte, war es die erste Niederlage gegen einen Lucky Loser überhaupt - und die schlimmste Klatsche seiner Karriere, wenn man so will: In einem Match über zwei Gewinnsätze hatte er bisher immer mindestens vier Spiele gewonnen.

Bei einem Grand-Slam-Turnier kam er allerdings einmal noch schlimmer unter die Räder: Bei den Australian Open 2005 unterlag ein blutjunger Djoker dem Russen Marat Safin und gewann dabei nur drei Spiele (0:6, 2:6, 1:6).

Seine Jahresbilanz kann sich vor dem Saisonfinale aber immer noch sehen lassen: Er steht jetzt bei 39 Siegen und drei Niederlagen.

Auch US-Open-Champion Thiem ist für das Turnier der acht besten Tennisprofis qualifiziert. Beim 6:7 (5:7), 2:6 gegen den Russen Andrej Rublew behinderte ihn im zweiten Satz jedoch eine Fußverletzung.

Im vergangenen Jahr hatte Thiem als zweiter Österreicher nach Jürgen Melzer (2009, 2010) beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle triumphiert.

Rublew trifft im Halbfinale am Samstag auf den früheren US-Open- und Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson aus Südafrika. Anderson setzte sich überraschend gegen den Weltranglistensechsten Daniil Medwedew (Russland) 6:4, 7:6 (7:5) durch.

Sonego, Nummer 42 im Ranking und als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht, bekommt es entweder mit Grigor Dimitrow (Bulgarien) oder dem Briten Daniel Evans zu tun.