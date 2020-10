Kommentar zu Rafael Nadals French-Open-Titel: Es gibt keine Herausforderer mehr

Rafael Nadal hat zum 13. Mal die French Open gewonnen. Diesmal hieß sein Opfer im Finale Novak Djokovic. Dem Weltranglistenersten hatte man vor dem Match gute Chancen eingeräumt, am Ende war er chancenlos. Rafa und Roland Garros - eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Und ein Rekord für den Sport-Olymp. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Stefan Petri.

"Die French Open sind das zweite Tennisturnier der Grand-Slam-Turniere und finden seit 1891 jedes Jahr zwischen Mitte Mai und Anfang Juni im Stade Roland Garros im 16. Arrondissement in Paris statt." So zu lesen bei Wikipedia. Warum dieser Artikel noch nicht - frei nach Gary Lineker - mit dem Zusatz "und am Ende gewinnt bei den Herren immer Rafael Nadal" verschönert wurde? Schwer zu sagen.

Kaum zu glauben, aber Nadal war vor dem Turnier nicht Favorit auf den Titel, und auch vor dem Endspiel am Sonntag setzten nicht wenige auf Djokovic. Schließlich fand das Turnier diesmal nicht im Frühjahr statt, sondern im kalten Oktober. Dazu ein geschlossenes Dach. Schwere Bälle. Rafa ohne Turniersieg in der Vorbereitung. Und das letzte Duell gegen den Djoker auf dem Philippe Chatrier, das hatte er 2015 glatt verloren.

Fast schon lächerlich muten diese Zweifel im Nachhinein an.

"Ich war körperlich vollkommen auf der Höhe und bereit für das Match. Ich wurde besiegt von jemandem, der heute einfach perfekt gespielt hat, vor allem in den ersten beiden Sätzen", musste Djokovic zugeben. "Ich dachte, die Bedingungen wären ein Vorteil für mich, aber er hat allen das Gegenteil bewiesen." Ein fitter Djokovic, einer in Topform, der eigentlich gar nicht mehr weiß, wie man verliert - er schien der perfekte Herausforderer für Nadal zu sein. Nach einer zwei Stunden und 41 Minuten langen Lektion namens "Wie spielt man perfektes Sandplatztennis" bleibt festzuhalten: Es gibt keinen.

Rafael Nadals Machtdemonstration im French-Open-Finale: So reagiert das Netz © imago images / IP3press 1/20 Rafael Nadal hat zum insgesamt 13. Mal die French Open gewonnen. Im Finale erteilt er Novak Djokovic eine Lehrstunde - und das Netz feiert den König auf Sand. SPOX hat Reaktionen gesammelt. © https://twitter.com/jon_wertheim 2/20 "Dieser Kampf könnte über die volle Distanz gehen, aber die erste Runde geht mit 10-8 an Nadal. Wir haben 34 gespielte Minuten und sein Gegner hat noch kein Spiel gewonnen ..." Jon Wertheim (Sports Illustrated) © https://twitter.com/christophclarey 3/20 "Novak Djokovic hatte in einem Grand-Slam-Finale bisher noch nie einen Satz 6:0 verloren. So viel zu dieser Statistik. Nadal spuckt Feuer." Christopher Clarey (New York Times) © https://twitter.com/hannestschuertz 4/20 © https://twitter.com/henrymance 5/20 "Djokovics größte Hoffnung ist, dass Nadal einen Balljungen trifft." Henry Mance (Financial Times) © https://twitter.com/derhuge 6/20 Eugen Epp (Stern/Neon/dpa) © https://twitter.com/SamGrothTennis 7/20 "So schwer ist es gar nicht, Spiele gegen Nadal in Paris zu gewinnen, ich meine, ich habe drei gewonnen!" Sam Groth (Ex-Tennisprofi) © https://twitter.com/bgtennisnation 8/20 "Ein absolut abartiges Level von Vamos-Rafa. Habe noch nie einen engeren 10-1-Zwischenstand gesehen. So viele kräfteraubende Ballwechsel. Nadal hat sich ein paar höhere Gänge für heute aufgehoben." Brad Gilbert (Ex-Trainer von Agassi und Murray) © https://twitter.com/ChrissieEvert 9/20 Chris Evert (18 Grand-Slam-Titel) © https://twitter.com/ement91061779 10/20 © https://twitter.com/Schmiso 11/20 Florian Schmidt-Sommerfeld (Sky) © https://twitter.com/swish41 12/20 © https://twitter.com/ToniKroos 13/20 © https://twitter.com/PseudoFed 14/20 "Ich habe 2008 nur vier Spiele gegen Rafa gewinnen können. Sieht so aus, als gehörte der Rekord immer noch mir." (Satire-Account) © https://twitter.com/totalcristiano 15/20 "Es hat nie einen Sportler gegeben, der so dominant war wie Rafael Nadal auf Sand." © https://twitter.com/Felix_Kneidl 16/20 Felix Kneidl (StatsPerform, Omnisport) © https://twitter.com/ReaccionesATP 17/20 "Das Jahr 2064. Rafa Nadal gewinnt seinen 40. Titel in Roland Garros. Im Finale besiegt er Roger Federers Enkel." © https://twitter.com/christophclarey 18/20 "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Aber niemand bricht Nadals Rekord bei Roland Garros. Wie hoch die Zahl seiner Titel auch sein wird: Sie bleibt für die Ewigkeit, oder zumindest bis die Sonne verglüht." Christopher Clarey (New York Times) © https://twitter.com/iga_swiatek 19/20 "Glückwunsch, Rafael Nadal! Es ist unglaublich, diese Erfahrung sozusagen mit dir zu teilen. Darf ich das überhaupt sagen?" Iga Swiatek (French-Open-Siegerin) © https://twitter.com/jelenadjokovic 20/20 Jelena Djokovic (Ehefrau von Novak Djokovic)

Nadal und die French Open: Fast schon überirdische Leistungen

So sehr hat man sich in den vergangenen 15 Jahren an Nadals Vorherrschaft gewöhnt, dass es schwerfällt, den Coupe des Mousquetaires in seinen Armen noch gebührend zu würdigen. Wie heißt es so schön: "The same procedure as every year, James." Das darf den Blick auf seine fast schon überirdischen Leistungen jahrein jahraus aber nicht trüben.

13 Siege bei 15 Teilnahmen. Eine Bilanz von 100-2 (!). Serien von vier, fünf und vier Titeln in Folge. Mit 19 so unschlagbar wie mit 34. Niemand konnte Nadal in seinen 13 Endspielen auch nur in einen fünften Satz zwingen. Und das in der Ära der Big Three, mit immer ähnlicher werdenden Belägen, die zum Aussterben der Gattung "Sandplatzspezialist" geführt haben.

Viermal hat Nadal Roger Federer im Endspiel besiegt, dreimal Djokovic. Die Niederlage 2009 gegen Robin Söderling? Gerächt im Endspiel ein Jahr später. Stan Wawrinka, Champion von 2015? Zwei Jahre darauf chancenlos. Und Dominic Thiem, bester Sandplatzspieler der "neuen Generation"? Er gewann in zwei Finals immerhin einen Satz. Es gibt keine Sternchen, keine Fußnoten, keine Fragezeichen, keine offenen Rechnungen: Nadal hat sie alle gehabt - und alle besiegt.

Rekordchampions bei Grand-Slam-Turnieren: Nadal zieht mit Federer gleich © imago images / GEPA pictures 1/15 Rafael Nadal ist der König von Roland Garros - zum insgesamt 13. Mal! Damit gewinnt der Spanier gleichzeitig seinen 20. Grand Slam - und zieht Roger Federer gleich. SPOX zeigt die Spielerinnen und Spieler mit den meisten Majorsiegen. © getty 2/15 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 3/15 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 4/15 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 5/15 Platz 3: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 6/15 Platz 2: Serena Williams (USA), 23 Titel, 7 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open © getty 7/15 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 8/15 HERREN - Platz 8: Bill Tilden (USA), 10 Titel, 3 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open © getty 9/15 Platz 6: Björn Borg (SWE), 11 Titel, 6 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon © getty 10/15 Platz 6: Rod Laver (AUS), 11 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 4 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 11/15 Platz 5: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open © getty 12/15 Platz 4: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open © getty 13/15 Platz 3: Novak Djokovic (SRB), 17 Titel, 8 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 5 Mal Wimbledon, 3 Mal US Open © getty 14/15 Platz 1: Rafael Nadal (ESP), 20 Titel, 1 Mal Australian Open, 13 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open © getty 15/15 Platz 1: Roger Federer (SUI), 20 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open

Rafael Nadal bei den French Open: Alle 13 gewonnenen Endspiele

Jahr Gegner Ergebnis 2005 Mariano Puerta (ARG) 6:7, 6:3, 6:1, 7:5 2006 Roger Federer (SUI) 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 2007 Roger Federer (SUI) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008 Roger Federer (SUI) 6:1, 6:3, 6:0 2010 Robin Söderling (SWE) 6:4, 6:2, 6:4 2011 Roger Federer (SUI) 7:5, 7:6, 5:7, 6:1 2012 Novak Djokovic (SRB) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013 David Ferrer (ESP) 6:3, 6:2, 6:3 2014 Novak Djokovic (SRB) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2017 Stan Wawrinka (SUI) 6:2, 6:3, 6:1 2018 Dominic Thiem (AUT) 6:4, 6:3, 6:2 2019 Dominic Thiem (AUT) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 2020 Novak Djokovic (SRB) 6:0; 6:2, 7:5

Rafael Nadal: In einer Reihe mit Usain Bolt und Michael Phelps

Rafa und Roland Garros, das ist nicht nur die unantastbarste Bestmarke der Tennisgeschichte, sondern eine der größten Serien im Sport überhaupt. Was Usain Bolt die Tartanbahn und Michael Phelps der Pool war, das ist ihm die rote Asche der French Open. Es gibt Rekorde, die sind für die Ewigkeit. Nadal könnte morgen abtreten, niemand käme wohl auch nur in die Nähe seiner Dominanz.

Noch eine letzte Statistik, und dann ist es auch gut: Federer steht bei acht Wimbledon-Titeln, Djokovic triumphierte seinerseits achtmal Down Under. Nadal könnte, wenn er gesund bleibt, 2023 bei doppelt so vielen (!) French-Open-Triumphen stehen. Einfach nur unfassbar.

Ist ihm der Grand-Slam-Rekord noch zu nehmen, jetzt wo er nach Major-Titeln zu Federer aufgeschlossen hat und in sieben Monaten schon die nächsten French Open anstehen? Auf die Pole Position unter den "Big Three" hatte sich Nadal ja schon im letzten Jahr geschoben. Und: Noch ist unklar, ob in Wimbledon 2021 überhaupt wieder gespielt werden kann.

Auch auf diese Frage hatte Nadal am Sonntag die bestmögliche Antwort: "Ich würde meine Karriere gern als Spieler mit den meisten Grand Slams beenden." Aber: "Man kann nicht auf ewig unglücklich sein, nur weil dein Nachbar ein größeres Haus hat, ein größeres Boot oder ein besseres Smartphone. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber diesen Rekord zu teilen, diese Rivalität über eine so lange Zeit, das ist etwas Wunderschönes."