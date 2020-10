French Open, Tag 9: Krawietz/Mies im Halbfinale - Qualifikantin schreibt Geschichte

Kevin Krawietz und Andreas Mies bleiben bei den French Open voll auf Kurs Titelverteidigung. Das Doppel aus Coburg und Köln setzte sich in Paris sicher mit 6:4, 6:4 gegen die an Nummer 13 gesetzten Briten Jamie Murray und Neal Skupski durch und erreichte das Halbfinale. Bei den Damen schrieb eine Qualifikantin Geschichte. Bei den Herren kämpft Dominic Thiem gegen Diego Schwartzman um den Einzug ins Halbfinale (jetzt im LIVETICKER).

Kevin Krawietz und Andreas Mies legten den Fokus sofort aufs Halbfinale. "Alle Schläge sind da, wir haben viele gute Matches gehabt, jetzt müssen wir gut regenerieren und den Kopf wieder frei kriegen", sagte Krawietz.

Die Titelverteidiger sind in Paris, dem Ort ihres größten Triumphs, wieder voll auf Kurs. "Es fühlt sich gut an, was wir machen", ergänzte Mies. Von allzu großem Druck wollte das Duo aus Coburg und Köln nichts wissen. Stattdessen sei es nötig, im Endspurt die Lockerheit zu bewahren, "den Spaßfaktor", wie Mies es nannte.

Um das Endspielticket kämpfen die Davis-Cup-Spieler nun gegen die US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien/Nr. 9) oder die US-Amerikaner Nicholas Monroe/Tommy Paul. Und sie strotzen vor Selbstbewusstsein. "Es ist schön zu sehen, dass es funktioniert, was wir uns vornehmen und den Matchplan durchziehen", sagte Mies.

Krawietz und Mies starteten hochkonzentriert in ihr Viertelfinale. Das deutsche Doppel holte sich ein frühes Break zum 2:1 und brachte diesen Vorsprung nach einer Dreiviertelstunde ins Ziel. Auch im zweiten Satz servierten sie sicher und nahmen ihren Gegnern mit starken Returns und Volleys den Aufschlag schnell ab.

Nervenstärke hatten Krawietz/Mies schon im Achtelfinale gegen die Franzosen Benjamin Bonzi und Antoine Hoang bewiesen, als sie drei Matchbälle abwehrten. Nun ließen sie gegen die Briten nichts mehr anbrennen und bleiben im Turnier.

2019 hatte das deutsche Doppel bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Nadia Podoroska schreibt French-Open-Geschichte

Die Argentinierin Nadia Podoroska hat bei den French Open Geschichte geschrieben. Die 23-Jährige schaffte als erste Qualifikantin bei dem Turnier in Roland Garros seit Beginn der Open Era 1968 den Einzug ins Halbfinale. Podoroska besiegte die klar favorisierte Ukrainerin Elina Switolina (Nr. 3) am Dienstag 6:2, 6:4.

Im Halbfinale trifft Podoroska, Nummer 131 der Welt, auf eine der weiteren überraschenden Viertelfinalistinnen Iga Swiatek aus Polen oder Martina Trevisan aus Italien. Swiatek hatte die topgesetzte Rumänin Simona Halep besiegt, Trevisan schaltete die an Nummer fünf gesetzte Kiki Bertens aus den Niederlanden aus.

French Open: Alle Ergebnisse des Tages