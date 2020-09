US Open: Thiem folgt Zverev ins Halbfinale und trifft auf Medvedev - starke Azarenka fordert Williams

Dominic Thiem ist seinem Freund Alexander Zverev ins Halbfinale der US Open gefolgt. Der an Nummer zwei gesetzte Österreicher setzte sich gegen Alex de Minaur (Australien/Nr. 21) mit 6:1, 6:2, 6:4 durch und spielt nun gegen Daniil Medvedev (Russland) um seinen vierten Einzug ins Finale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Damen machte Victoria Azarenka kurzen Prozess mit Elise Mertens und fordert im Halbfinale Serena Williams.

Thiem hatte 2018 und 2019 jeweils das Finale der French Open erreicht und beide Male gegen Rafael Nadal (Spanien) verloren, im Januar unterlag er Novak Djokovic (Serbien) im Endspiel der Australian Open.

Bei den US Open war Thiem bislang nicht über das Viertelfinale hinausgekommen, diese Hürde übersprang er nun mit Bravour. Der Österreicher verzeichnete mit seinem druckvollen Spiel von der Grundlinie deutlich mehr direkte Punkte als sein australischer Kontrahent, der sich allerdings nach Kräften wehrte. "Es war schwieriger als es aussieht", sagte Thiem deshalb nach dem intensiven Match.

Der an Position drei gesetzte Medvedev hatte zuvor gegen seinen Landsmann Andrej Rublew (Nr. 10) mit 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) seine starke Form unter Bedweis gestellt: Der 24-Jährige, der im Vorjahr in einem dramatischen Endspiel in fünf Sätzen an Rafael Nadal (Spanien) gescheitert war, ist im Turnier immer noch ohne Satzverlust. Noch nie ist es einem Spieler gelungen, die US Open zu gewinnen, ohne einen Satz abzugeben.

Knackpunkt im Viertelfinale gegen Rublew war der Tiebreak im ersten Satz, in dem Medwedew drei Satzbälle abwehrte. Rublew reagierte frustriert, im gesamten Match erspielte er sich keine Breakchance.

Schon am Dienstag hatte der deutsche Spitzenspieler Zverev das Halbfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger spielt gegen den Spanier Pablo Carreno Busta um sein erstes Grand-Slam-Finale. Die Halbfinalspiele beginnen am Freitag um 22.00 Uhr (live auf DAZN).

Starke Azarenka freut sich auf Duell mit Serena Williams

Ein paar Stunden später (02.15 Uhr MEZ) wird auch Victoria Azarenka den Court in Flushing Meadows erneut betreten. Mit einer eindrucksvollen Leistung hat Azarenka aus Belarus in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Halbfinale erreicht. Gegen die an Nummer 16 gesetzte Elise Mertens aus Belgien gewann die Australian-Open-Siegerin und US-Open-Finalistin von 2012 und 2013 in 73 Minuten mit 6:1, 6:0.

Azarenka trifft in einem Duell der Mütter in der Nacht zum Freitag auf Serena Williams (USA). Das zweite Halbfinale bestreiten Naomi Osaka (Japan) und Angelique Kerbers Bezwingerin Jennifer Brady (USA). Azarenka dominierte das Match gegen die überforderte Mertens nach Belieben. "Das war ziemlich gut", sagte sie und blickte dann voller Vorfreude dem Halbfinale gegen Williams entgegen: "Kann es besser kommen? Nicht für mich. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für mich gegen einen großartigen Champion und meine Freundin zu spielen." Im direkten Vergleich führt Williams mit 18:4 Siegen.

US Open: Die Ergebnisse aus der Nacht