Tennis - ATP Finals: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstagabend treffen Alexander Zverev und Dominic Thiem im Halbfinale der ATP Finals 2019 aufeinander. Hier könnt Ihr das Match im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

ATP Finals: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Zverev und Thiem ist es trotz ihrer jungen Jahre bereits das achte Duell gegeneinander. Beide gelten als die kommenden Superstars der Szene, entsprechend verheißungsvoll wird dieses Halbfinale erwartet.

Vor Beginn: Thiem machte in der Gruppe "Björn Borg" mit seinen zwei Erfolgen gegen Roger Federer und Novak Djokovic das Halbfinale schon vorzeitig klar. Das letzte - wenig bedeutungsvolle - Match gegen Matteo Berrettini verlor der Österreicher.

Vor Beginn: Zverev setzte sich im entscheidenden dritten Gruppenmatch gegen Daniil Medvedev mit 6:4, 7:6 durch und buchte mit seinem zweiten Sieg das Halbfinalticket. Damit geht nach seinem Triumph 2018 die Mission Titelverteidigung weiter.

Vor Beginn: Das Match zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem ist für 21 Uhr am Samstagabend angesetzt. Gespielt wird wie üblich in der O2-Arena in London.

© getty

ATP Finals: Zverev vs. Thiem heute live im TV und Livestream

Das Match wird in Deutschland auf Sky im Pay-TV übertragen. Der Münchner Sender bietet via Sky Go auch einen Livestream an.

In Österreich zeigt ServusTV das Match im Free-TV.

ATP Finals 2019: Gruppen "Andre Agassi" und "Björn Borg" im Überblick

Nach drei Partien für jeden Spieler sahen die Gruppen wie folgt aus. Die ersten beiden haben sich jeweils für die Halbfinals qualifiziert.

Tabelle der Gruppe "Andre Agassi"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Stefanos Tsitsipas Griechenland 2-1 5-2 2 Alexander Zverev Deutschland 2-1 4-2 3 Rafael Nadal Spanien 1-2 4-4 4 Daniil Medvedev Russland 0-3 1-6

Tabelle der Gruppe "Björn Borg"