Julia Görges im Halbfinale von Luxemburg - Aus für Laura Siegemund und Antonia Lottner

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) kämpft weiter aussichtsreich um den erneuten Turniersieg in Luxemburg.

Die an Nummer zwei gesetzte Titelverteidigerin gewann am Freitag ihr Viertelfinale gegen Rio-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico mit 1:6, 6:2, 6:3 und steht in der Runde der letzten Vier. Dort trifft sie nun auf die an Position drei gesetzte Kasachin Jelena Rybakina.

Laura Siegemund und Antonia Lottner verpassten hingegen das Halbfinale des mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturniers dagegen. Siegemund (Metzingen) unterlag Rybakina mit 0:6, 4:6. Lottner (Düsseldorf) musste sich der früheren French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko (Lettland) im Schnelldurchgang 1:6, 1:6 geschlagen geben.

Tatjana Maria (Bad Saulgau) war wie auch Andrea Petkovic (Darmstadt), die im Duell mit Lottner hatte aufgeben müssen, im Achtelfinale ausgeschieden. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hatte ihre Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt und ihre Saison daraufhin vorzeitig beendet.