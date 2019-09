US Open: Damen-Finale zwischen Andreescu und Williams heute live im TV und Livestream

Es ist Finalzeit in New York! Bei den US Open steht heute das Endspiel zwischen Bianca Andreescu und Serena Williams an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo es das Duell live im TV und Livestream zu sehen gibt.

Sichere Dir noch heute deinen DAZN-Gratismonat und erlebe das Finale der US Open live und hautnah im Eurosport Channel!

© getty

US Open 2019: Wo und wann findet das Finale der Damen statt?

Das heutige Duell findet im New Yorker Arthur Ashe Stadion des USTA Billie Jean King National Tennis Centers in Flushing Meadows statt. 23.771 Zuschauer passen in das Hauptstadion der US Open. Los geht es um 22 Uhr deutscher Zeit.

US Open: Damen-Finale heute live im TV und Livestream

Mit DAZN seid Ihr live dabei, wenn Serena Williams nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel greift. Die Streaming-Plattform ist eine Kooperation mit dem Sender Eurosport eingegangen, der die Übertragungsrechte an den US Open hält.

Im Free-TV seht Ihr das Finale auf Eurosport. Mit dem Eurosport Player habt Ihr außerdem die Möglichkeit das Duell im kostenpflichtigen Stream zu verfolgen.

US Open: Serena Williams will den siebten US-Open-Titel

Ihren ersten Sieg bei den US Open feierte Serena Williams im Jahr 1999. Damals besiegte die US-Amerikanerin Martina Hingis mit 6:3 und 7:6. Prestigeträchtiger war das Endspiel drei Jahre später. Damals kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Serena und ihrer Schwester Venus Williams, dass Serena mit 6:4 und 6:3 gewinnen konnte.

Nun greift die aktuell Achte in der WTA-Weltrangliste nach ihrem insgesamt siebten Erfolg beim Turnier in New York. Gegen Ihre Kontrahentin Bianca Andreescu aus Kanada ist Williams in der Favoritenrolle. Das sehen auch die Buchmacher so und werben mit einer Quote von 3,40 auf einen Sieg von der Weltranglistenfünfzehnten.

Das sind die Siegerinnen aus den letzten fünf Jahren:

Jahr Siegerin 2018 Naomi Osaka 2017 Sloane Stephens 2016 Angelique Kerber 2015 Flavia Pennetta 2014 Serena Williams

US Open 2019: Der Weg ins Finale

Serena Williams musste sich erst in einem einzigen Satz geschlagen geben. Gegen Landsfrau Catherine McNally gewann Williams in der 2. Runde trotzdem mit 5:7, 6:3, 6:1 souverän.

Runde Gegnerin Ergebnis 1 Maria Sharapova 6:1, 6:1 2 Catherine McNally 5:7, 6:3, 6:1 3 Karolina Muchova 6:3, 6:2 Achtelfinale Petra Martic 6:3, 6:4 Viertelfinale Wang Qiang 6:1, 6:0 Halbfinale Elina Switolina 6:3, 6:1

Bianca Andreescu setzte sich erst in der Nacht auf Freitag gegen die Schweizerin Belinda Bencic durch. Die erst 19-Jährige könnte es heute in die Geschichtsbücher schaffen. Es wäre Ihr erster Grand-Slam-Titel.