"Ich mag das Crucible nicht": Ronnie O'Sullivan will mit Snooker-Tradition brechen

"Ich mag das Crucible nicht", sagte der 48-jährige Engländer der Boulevardzeitung The Sun: "Ich denke, es wäre eine weise Entscheidung, das Turnier Sheffield wegzunehmen."

Das Crucible hat seit 1977 jede WM-Ausgabe ausgerichtet, O'Sullivan hat dort seine sieben Titel gewonnen. Doch die Weltmeisterschaft sei mittlerweile zu groß für die altehrwürdige Stätte geworden, die nur 980 Zuschauern Platz bietet. "Das ist ein riesiger Zirkus und man braucht riesigen Platz, um ihn unterzubringen", begründete der 48-Jährige.

Die diesjährige WM beginnt am Samstag und endet am 6. Mai. Doch O'Sullivan, der kürzlich an Veranstaltungen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sowie in China teilgenommen hat, will mit dem Turnier gern raus in die Welt: "Ich denke, Saudi-Arabien wäre großartig. Sie haben die Ressourcen und würden es großartig machen. Wenn man es nach China geben will, müsste man es nach Shanghai bringen. Oder eine andere große Stadt wie Shenzhen oder Guangzhou."

Es würde "ordentlich gemacht werden", sagte "The Rocket" und verwies auf "großartige Hotels", die man ebenso erwarten dürfe wie ein "astronomisches" Preisgeld.