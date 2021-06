Die Tour de France 2021 startet heute mit der 1. Etappe. Hier könnt Ihr das Geschehen auf dem ersten Teilabschnitt im Liveticker verfolgen.

Heute fällt der Startschuss zur Tour de France 2021. Fährt auf der 1. Etappe ein Sprinter oder ein Ausreißer ins Gelbe Trikot? In unserem Liveticker halten wir Euch über den Rennverlauf auf dem Laufenden.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Die 1. Etappe hat es heute übrigens in sich. Es ist keine reine Flachetappe. Am Ende steht eine kleine Rampe an. Ein Sprinter wird daher nach der Etappenankunft wohl nicht ins Gelbe Trikot schlüpfen.

Die Tour de France endet am 18. Juli nach 21 Etappen in Paris. Bis dahin müssen die besten Radfahrer der Welt viele Qualen durchstehen. Im vergangenen Jahr meisterte dies der Slowene Tadej Pogacar am besten.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 1. Etappe der Tour de France 2021. Diese führt die Fahrer über 187 Kilometer von Brest nach Landarneau.

Tour de France 2021: 1. Etappe heute live im TV und im Livestream

Im Free-TV zeigt Eurosport ab 12 Uhr die komplette Etappe live, Das Erste steigt erst ab 14.35 Uhr in seine Live-Übertragung ein. Auf sportschau.de könnt Ihr aber die ganze Etappe in einem kostenlosen Livestream sehen. Der Livestream von Eurosport, der Eurosport Player , ist dagegen kostenpflichtig.

Der Livestream von Eurosport ist dank einer Kooperation aber kostenfrei bei DAZN zu sehen. Den Streamingdienst könnt ihr die ersten 30 Tage kostenfrei testen.

