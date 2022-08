Bei den European Championships findet heute das Straßenrennen der Männer mit Ziel in Münchens Innenstadt statt. SPOX tickert die Rad-EM hier live mit.

Rad-EM: Straßenrennen der Männer Distanz noch 148 km Peloton + 2.23 min

Rad-EM: Straßenrennen der Männer JETZT im Liveticker

50 km: Die ersten 50 Kilometer, und damit rund ein Viertel der Gesamtdistanz, sind hingelegt. Aktuell wird es auf der Strecke ein wenig steiler.

Stand nach einer Stunde: Rund eine Stunde sind die Profis nun auf ihren Rädern in Bewegung. Dillier und Pöstlberger bilden weiterhin die Spitzengruppe, das Hauptfeld mit den Deutschen ist um die drei Minuten entfernt. Noch 170 Kilometer.

Abbrecher: Mit Olsian Velia muss ein albanischer Profi aussteigen. Die Strecke wird nun übrigens bergiger, das Hauptfeld kommt der Spitzengruppe wieder etwas näher.

Abstand: Während das Hauptfeld weiterhin keinerlei Eile hat, erarbeiten sich die Ausreißer bereits einen Vorsprung von über drei Minuten. Ganz aktuell sind es drei Minuten und 17 Sekunden. 194 Kilometer stehen noch aus.

Ausreißer: Silvan Dillier (Schweiz) und Lukas Pöstlberger (Österreich) wollen es nach der Neutralisierungszone gleich wissen und reißen aus dem Hauptfeld heraus.

Offizieller Start: Kilometer 0! Nun ist auch der offizielle Start erfolgt.

Deutschland: Mit Pascal Ackermann und Phil Bauhaus hat das deutsche Team zwei heiße Eisen im Feuer.

Strecke: Noch einmal etwas detaillierter, wie die Strecke verläuft: Von Murnau am Staffelsee Richtung Kochel am See, Walchensee, dann weiter nach Lenggries, Bad Tölz und Wolfratshausen Richtung München. Dort wird in der Innenstadt um die Theresienwiese, den Stachus und den Odeonsplatz herum per Rundkurs das Finale steigen.

Start: Und auf geht's! Die Fahrer haben sich in Bewegung gesetzt.

Rad-EM: Straßenrennen der Männer heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In wenigen Augenblicken geht es los, die Athleten können sich über ein sonniges Wetter mit bereits etwas mehr als 20 Grad Celsius freuen.

Vor Beginn: Die Profis beginnen in Murnau, durch das Oberland in Bayern, den Kesselberg und Bad Tölz geht es dann Richtung München. Am Odeonsplatz ist die Ziellinie. Geplante Ankunft dort: 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Bei den European Championships in München haben die Männer im Straßenradsport heute ein 209 Kilometer langes Rennen vor sich. Der Startschuss fällt um 10.15 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker.

Rad-EM: Straßenrennen der Männer heute live im TV und Livestream

Komplett mit von der Partie sein könnt Ihr zur Rad-EM heute bei Eurosport. Dort wird bei Eurosport 1 eine Übertragung in voller Länge geboten. Abgesehen von der Ausstrahlung im linearen Fernsehen könnt Ihr das Rennen durch eine Kooperation heute auch im Livestream bei DAZN verfolgen.

Ebenso wie Eurosport geht auch die ARD im Hauptprogramm live auf Sendung, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden zwischendurch aber auch andere Wettkämpfe der European Championships gezeigt. Übertragung zur Rad-EM: 10.10 Uhr bis 10.45 Uhr, 12 Uhr bis 13.00 Uhr, 14.15 Uhr bis 15 Uhr und wieder ab 15.25 Uhr. Hier auf sportschau.de gibt es einen Livestream.

