Die 14. Etappe beim Giro d'Italia führt die Radsportler von Santena nach Turin. SPOX teilt mit, wo sich das Rennen heute live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Das zweite Drittel des Giro d'Italia steht unmittelbar vor dem Abschluss. 13 Etappen wurden bereits absolviert, am heutigen Samstag, den 21. Mai, steht die Nummer 14 an. Anschließend geht es ins letzte Drittel der Tour.

Nachdem der Weg die Radsportler am gestrigen Freitag von Sanremo nach Cuneo führte, steht jetzt die Etappe von Santena nach Turin auf dem Programm. Auf der Strecke werden die Profis 147 Kilometer zurücklegen müssen, geplant ist der Startschuss für 13.15 Uhr. Auf die Mission am morgigen Sonntag, den 22. Mai (von Rivarolo Canavese nach Cogne), folgt dann übrigens wieder mal eine Ruhepause nach dann sechs Etappentagen hintereinander.

SPOX verrät Euch im Folgenden, wie Ihr den Giro d'Italia mit seiner 14. Etappe heute live im TV und Livestream miterleben könnt.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 14. Etappe im TV und Livestream

Die Tour konntet Ihr bisher komplett im Free-TV bei Eurosport verfolgen - und das wird auch weiterhin der Fall sein. Auf Eurosport 1 bekommt Ihr heute die 14. Etappe in voller Länge zu sehen.

Zum Giro d'Italia einschalten könnt Ihr dann auch per Livestream, wobei dieser trotz der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen lediglich kostenpflichtig aufrufbar ist. Zur Verfügung steht einerseits der Eurosport Player, den es für 6,99 Euro im Monat zu haben gibt. Hier gibt es weitere Informationen zu der Mitgliedschaft.

Ein nicht unwichtiger Hinweis jedoch: Ihr seid Kunden bei DAZN? Dann sei Euch zum Eurosport Player nicht unbedingt geraten, sofern Ihr den Giro heute im Livestream schauen möchtet. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport, bietet bei sich auf der Plattform deswegen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 an. So entstehen für Euch keine zusätzlichen Kosten.

DAZN ist ja auch schon kostenpflichtig. Ein Monatsabo kann man für 29,99 Euro abschließen, ein Jahresabo gibt es für 274,99 Euro. Live erleben könnt Ihr bei dem Streamingdienst auch viel Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 14. Etappe im TV und Livestream - Infos im Überblick

Etappe: 14. Etappe des Giro d'Italia

14. Etappe des Giro d'Italia Start - Ziel: Santena - Turin

Santena - Turin Datum: 21. Mai 2022

21. Mai 2022 Start: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Länge: 204 Kilometer

204 Kilometer Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: Eurosport Player, DAZN

Giro d'Italia - 13. Etappe: Zweiter deutscher Sieg knapp verpasst

Radprofi Phil Bauhaus ist beim 105. Giro d'Italia hauchdünn am zweiten deutschen Etappensieg vorbeigesprintet. Der 27 Jahre alte Bocholter vom Team Bahrain-Victorious kam am Freitag auf dem 13. Teilstück beim erneuten Massenspurt-Triumph des Franzosen Arnaud Demare auf Platz zwei und erreichte damit sein bestes Karriereergebnis bei einer großen Rundfahrt.

Demare (Groupama-FDJ) setzte sich bei seinem dritten Etappensieg mit wenigen Zentimetern Vorsprung auf Bauhaus durch, der im Zielsprint nach 150 km zwischen Sanremo und Cuneo die höchste Endgeschwindigkeit hatte. Bislang war Bauhaus' Topergebnis ein vierter Etappenplatz beim Giro 2017 gewesen. Bei der laufenden Italien-Rundfahrt hatte Bora-Profi Lennard Kämna die vierte Etappe am Ätna gewonnen.

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Spanier Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) erfolgreich. Bereits am Freitagmorgen hatte sich einer der Favoriten auf den Gesamtsieg verabschiedet. Der Franzose Romain Bardet, bis dahin Vierter der Gesamtwertung, konnte nach Angaben seines DSM-Teams wegen gesundheitlicher Probleme die 13. Etappe nicht beenden.

Bardet, Sieger dreier Etappen bei der Tour de France, war bereits am Donnerstag geschwächt gefahren. Der 31-jährige Franzose hatte vor der Etappe nur 14 Sekunden Rückstand auf das Rosa Trikot.

Die 14. Etappe führt am Samstag über 147 km mit diversen knackigen Anstiegen von Santena nach Torino. Am Sonntag wird dann mit der ersten von noch fünf schweren Hochgebirgsetappen die entscheidende Phase der Italien-Rundfahrt eingeläutet, die am 29. Mai in Verona endet. (Quelle: SID)

