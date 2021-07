Tour de France 2021: 7. Etappe JETZT im Liveticker

Bei der Tour de France 2021 steht heute die 7. Etappe an. Wer setzt sich auf der längsten Etappe der Tour durch? Hier könnt Ihr den Wettkampf im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tour de France 2021: Die 7. Etappe JETZT im Liveticker

Ein Versuch nach dem anderen schlägt fehl: Der nächste Mann von Education macht sich aus dem Staub. Ein Quintett mit Tim Declercq an der Spitze schließt wenig später auf. Doch offenbar bekommt auch diese Gruppe nicht den Segen des Hauptfeldes.

Das Gelbe ganz weit vorn: Selbst das Gelbe Trikot fährt scharf an der Spitze mit. Mathieu Van Der Poel möchte den sehr agilen Wout Van Aert nicht ziehen lassen

Probleme für Vakoc: Tony Martin führt das Feld an, macht gehörig Tempo. Wie sollen da Leute wegkommen. In dieser schnellen Phase springt Petr Vakoc die Kette runter. Der Tscheche versucht, sich selbst zu helfen.

Situation weiter ungeklärt: Das Team EF Education - Nippo zeigt sich sehr aktiv - eben mit Jonas Rutsch. Nun ist es mal ein anderer Fahrer dieser Mannschaft, der allerdings sehr schnell eingebremst wird.

Alles rollt wieder zusammen: Rutsch ist schon wieder gestellt. Seit 26 Kilometern rackern sich die Pedaleure vergeblich ab. Alle Bemühungen, die Fluchtgruppe des Tages herauszubilden, scheitern.

Schon wieder Rutsch: Quentin Pacher startet den nächsten Angriff, der ins Leere geht. Kurz darauf macht Wout van Aert an der Spitze Tempo. Was hat Jumbo - Visma denn vor? Eine Gruppe zumindest bildet sich nicht. Also probiert es Jonas Rutsch ein zweites Mal heute.

Auch Koch wird gestellt: Von Erfolg ist auch die Initiative von Jonas Koch nicht gekrönt. Als alles wieder zusammenrollt, reitet Kasper Asgreen die Gegenattacke. Doch auch der Däne müht sich vergeblich.

Koch geht stiften: Jetzt greift Jonas Koch an. Im Feld schaut man sich zunächst an. Der 28-jährige Deutsche gewinnt schnell an Boden

Noch immer alle beisammen: Magnus Cort Nielsen, Victor Campenaerts, Harry Sweeny - viele Namen treten in Erscheinung bei der Unternehmung, sich aus dem Staub zu machen. Die Profis müssen derzeit hart arbeiten. Die Fluchtwilligen tun das weiterhin vergebens.

Keiner kommt weg: Auch Mads Pedersen versucht sich vergeblich. Die Profis tun sich schwer, die Gruppe des Tages zu finden. So bleibt die Rennsituation unruhig.

Rutsch bleibt ohne Erfolg: Begleiter finden sich für Rutsch nicht. Unter anderem Max Walscheid scheitert beim Versuch, nach vorn aufzuschließen. Und allein steht der 23-Jährige auf verlorenem Posten. So rollt das Peloton alsbald wieder heran.

Rutsch reißt aus: Der erste Versuch ist mittlerweile gescheitert. Victor Campenaerts hatte noch fünf, sechs Begleiter bekommen. Die Gruppe aber kam nicht weg. Insofern probiert es nun Jonas Rutsch. Der Deutsche versucht sich zunächst auf eigene Faust.

Erste Attacke: Victor Campenaerts ergreift als Erster die Initiative. Natürlich bleibt es im Feld unruhig. Es gibt jede Menge Interessenten, die da gern mit wollen. Selbstverständlich muss dann irgendwann auch das Feld, das Einverständnis geben und Ausreißer ziehen lassen.

Start: Jetzt erfolgt der scharfe Start. Tour-Direktor Christian Prudhomme gibt das Rennen frei. Nicht ganz unerwartet, geht es umgehend zur Sache. Sofort gibt es Attacken. Die Ritter der Landstraße wollen die Ausreißergruppe des Tages herausbilden, der heute gute Chancen ausgerechnet werden, am Ende auch durchzukommen.

Gesamtklassements: Im Gesamtklassement ums Maillot Jaune änderte sich gestern nichts. Nach wie vor also fährt Mathieu Van Der Poel in Gelb - acht Sekunden vor dem Tourfavoriten Tadej Pogacar. Der slowenische Titelverteidiger ist im Weiß des besten Nachwuchsfahrers unterwegs. Grün trägt verdienterweise der bislang beste Sprinter Mark Cavendish. Das gepunktete Leibchen steht heute sicherlich auf dem Spiel, denn so viele Bergzähler wurden bisher nicht verteilt. Mit deren fünf hat Ide Schelling das Trikot inne. Beste Mannschaft ist Jumbo - Visma.

Es rollt: Soeben setzt sich das Fahrerfeld der verbliebenen 177 Radprofis in Bewegung. Es geht in neutralisierter Fahrt durch Vierzon im Departement Cher. Wir befinden uns mitten im Herzen Frankreichs.

Tour de France 2021: Die 7. Etappe im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Für die Männer mit den flinken Beinen ist das heute nichts. Die klassischen Sprinter waren gestern am Zug. Nachdem ein langer Fluchtversuch Von Greg van Avermaet, der dafür mit der Roten Rückennummer belohnt wurde, und Roger Kluge letztlich scheiterte, hatte auf der Zielgeraden erneut Mark Cavendish den schnellsten Tritt - und gute Anfahrer. Der Brite gewann seine zweite Etappe bei dieser Tour - und die 32. insgesamt. Nur noch zwei Siege fehlen dem 36-Jährigen zum Rekord von Eddy Merckx.

Vor Beginn: Über Anstiege der 3. Kategorie sind wir auf den bisher zurückgelegten gut 900 Kilometern noch nicht hinausgekommen. Das ändert sich heute, wobei noch längst nicht von Höchstschwierigkeiten zu sprechen ist. Auf der Etappe geht es zunächst völlig flach dahin. Bis zum Zwischensprint nach 115 Kilometern gibt es keine topografischen Schwierigkeiten. Erst im letzten Drittel geht es profilierter zur Sache. Dort warten insgesamt fünf Bergwertungen. Die vorletzte ist einer der 2. Kategorie. Knapp 20 Kilometer vor dem Ziel werden hier zusätzlich Bonussekunden für die ersten Drei ausgelobt. Knapp acht Kilometer vor Schluss steht noch eine 4. Kategorie an.

Vor Beginn: Die heutige Etappe ist nicht nur die längste Etappe der diesjährigen Tour, es ist die längste Etappe seit 21 Jahren bei der Tour! Am Ende kann es besonders spannend werden: Im Finale warten Rampen mit bis zu 18 Prozent Steigung.

Vor Beginn: Die siebte Etappe geht von Vierzon nach Le Creusot. 249, 1 Kilometer legen die Fahrer dabei zurück.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker der heutigen Etappe der Tour de France. Hier bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Tour de France 2021: Die 7. Etappe im TV und Livestream

Ihr könnt die heutige Etappe der Tour im Free-TV verfolgen. Eurosport begleitet die Tour live und überträgt in Echtzeit. Der Sender bietet auch einen Livestream an, der Eurosport Player ist allerdings kostenpflichtig.

Ebenfalls live mit dabei ist die ARD - allerdings erst ab 16.05 Uhr. Zuvor überträgt One, ein Zusatzangebot der ARD, die Tour live. Zum Livestream von One gelangt Ihr hier.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ebenfalls live mit dabei ist DAZN. Der Streamingdienst überträgt die Sender Eurosport1 und Eurosport2 rund um die Uhr und ist somit live bei der Tour dabei.