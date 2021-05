Nachdem es zuletzt einige Anstiege beim Giro d'Italia gab, bietet sich den Fahrern am heutigen Freitag mit der 13. mal wieder eine Flachetappe. Wie Ihr den heutigen Abschnitt der Italienrundfahrt live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach den ersten zwölf Etappen beim Giro d'Italia liegt der Kolumbianer Egan Bernal vom Team INEOS Grenadiers 45 Sekunden vor Aleksandr Vlasov (Astana) in der Gesamtwertung. Die heutige Flachetappe bringt derweil die Sprinter in den Fokus.

Giro d'Italia: 13. Etappe heute live im TV und Livestream

Der Giro d'Italia wird in Deutschland live auf Eurosport übertragen. Auf dem Kanal Eurosport 1 seht Ihr alle Etappen live. Abonnenten von DAZN bekommen jedoch auch in den Genuss des Senders, denn durch eine Partnerschaft mit Eurosport bietet der Streamingservice einen 24/7-Stream von Eurosport 1 und Eurosport 2 an. Und somit seht Ihr auch auf diesem Wege den Giro.

Giro d'Italia: 13. Etappe heute live im TV

Die heutige 13. Etappe des Giro d'Italia überträgt Eurosport 1 ab 12.20 Uhr live im Free-TV. Beim "Home of Cycling", also dem Zuhause des Radsports, seht Ihr alle Etappen live.

Präsentiert wird die Übertragung dabei von Kommentator Karsten Migels. Begleitet wird er vom Perfomance Manager des Teams Bahrain-Victorious Rolf Aldag und dem Berliner Jens Voigt als Experten. Bernhard Eisel berichtet live von der Strecke.

© getty Am heutigen Freitag findet die 13. Etappe beim Giro d'Italia statt.

Giro d'Italia: 13. Etappe heute im Livestream

Die heutige Etappe beim Giro d'Italia könnt Ihr auf mehreren Wegen im Livestream verfolgen. Eurosport bietet Euch in Verbindung mit dem Kanal GCN sogar die Möglichkeit, das Rennen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Der Stream für den Giro d'Italia ist daher kostenpflichtig. Ein GCN-Abo kostet Euch im Monat 8,99 Euro.

Darüber hinaus überträgt Eurosport das Rennen natürlich auch mit seinem hauseigenen Eurosport Player, der natürlich auch kostenpflichtig ist. Falls Ihr das Radrennen in der pursten Form genießen wollt, habt Ihr bei beiden Angeboten die Möglichkeit auf den "Ambient" Sound umzuschalten, bei dem Ihr nur die Kulisse des Rennens nach Hause geliefert bekommt. Ihr habt auch die Möglichkeit Euch dem englischen Kommentar von Dan Lloyd und Co. zu widmen, was sehr zu empfehlen ist.

Gleichzeitig bekommt Ihr das Angebot des Eurosport Players auch beim kostenpflichtigen Streamingservice joyn PLUS+, wo Ihr neben Sport auch Serien und Filme sowie Livestreams von diversen deutschen TV-Sendern empfangen könnt.

Und dann wäre da noch die Möglichkeit, als Kunden von DAZN die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 24 Stunden am Tag im Livestream zu genießen. Diese sind im normalen Abo des Streamingservice enthalten.

Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann den Service mit einem Gratismonat ausprobieren!

Giro d'Italia Strecke 2021: Gesamtwertung nach 12 Etappen

Platz Name Team Zeit/Rückstand 1 Andrea Vendrame AG2R Citroën Team (ACT) 5:43:48 2 Chris Hamilton Team DSM (DSM) + 0 3 George Bennett Jumbo-Visma (TJV) + 15 4 Gianluca Brambilla Trek - Segafredo (TFS) + 15 5 Giovanni Visconti Bardiani CSF (BRD) + 1:12 6 Geoffrey Bouchard AG2R Citroën Team (ACT) + 1:25 7 Nicolas Edet Cofidis (COF) + 1:47 8 Simone Petilli Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (IWG) + 1:47 9 Mikkel Froelich Honore Deceuninck - Quick-Step (DQT) + 3:00 10 Simone Ravanelli Androni Giocattoli - Sidermec (ANS) + 4:19

Giro d'Italia Strecke 2021: Alle Etappen im Überblick