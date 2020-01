Die erste Etappe der Rallye Dakar 2020 ist bereits absolviert. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Motorsport-Event live im TV und Livestream verfolgen könnt. Zudem bekommt Ihr einen Überblick zu den nächsten Terminen.

Rallye Dakar 2020 live im TV und Livestream sehen: So geht's

Live könnt Ihr die Rallye Dakar 2020 im TV und Livestream nicht verfolgen. Allerdings bietet Europsort jeden Abend um 23 Uhr eine 30-minütige Zusammenfassung der jeweiligen Etappen im Free-TV an.

Alternativ könnt Ihr die Highlights des Tages auch im Eurosport-Channel auf DAZN sehen. Bereits heute Abend gibt's die besten Szenen der ersten Etappe beim Streaminganbieter zu sehen.

Rallye Dakar 2020: Terminkalender

Während die erste Etappe am 5. Januar stattfand, steigt das Finale am 17. Januar in Haradh, Quiddya. In Saudi-Arabien steigt das Motorsport-Event zum ersten Mal in der Geschichte.

Insgesamt erwartet die Fahrer eine Strecke von 5.096 Kilometern in 13 Tagen. Nach den ersten sechs Etappen gibt es eine eintägige Verschnaufspause. Insgesamt gehen 351 Crews an den Start, die in fünf Fahrzeugkategorien unterteilt sind: Autos, Motorräder, Trucks, Quads und UTVs.

Zeitplan:

Datum Etappe Start - Ziel Wertungskilometer 5. Januar 1. Etappe Jeddah - Al Wajh 319 6. Januar 2. Etappe Al Wajh - Neom 367 7. Januar 3, Etappe Neom - Neom 404 8. Januar 4. Etappe Neom - Al-'Ula 453 9. Januar 5. Etappe Al-'Ula - Ha'il 353 10. Januar 6. Etappe Ha'il - Riyadh 478 11. Januar Ruhetag Riyadh - 12. Januar 7. Etappe Riyadh - Wadi ad-Dawasir 546 13. Januar 8. Etappe Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir 474 14. Januar 9. Etappe Wadi ad-Dawasir - Haradh 415 15. Januar 10. Etappe Haradh - Shubaytah 534 16. Januar 11. Etappe Shubaytah - Haradh 379 17. Januar 12. Etappe Haradh - Quiddiya 374

Rallye Dakar, 1. Etappe: Alonso wird Elfter bei Überraschungssieg

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat bei seinem Debüt bei der Rallye Dakar den elften Rang belegt. Der Spanier, der für das Toyota Gazoo Racing Team fährt, lag 15:27 Minuten hinter dem überraschenden Tagessieger Vaidotas Zala aus Litauen.

Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah lag lange auf Bestzeitkurs, ehe ihn ein Reifenschaden bremste und somit mit 5:33 Minuten Rückstand auf Zala Vierter wurde.

Stephane Peterhansel vom deutschen Team X-raid landete vor Teamkollege Carlos Sainz auf Rang zwei. Bei den Motorrädern gewann Titelverteidiger Toby Price.

