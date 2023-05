Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch für Equal Pay im Motorsport

Die deutsche Formel-3-Pilotin Sophia Flörsch hat sich für gleiche Bezahlung von Männern und Frauen auch im Motorsport ausgesprochen. "Unterm Strich bin ich der Meinung, dass weibliche Sportlerinnen, die das Gleiche leisten wie die Männer, auch gleich bezahlt werden sollten", sagte die 22-Jährige vom Team PHM im Interview mit ran.de.

Dass die Münchnerin in den Rennen gegen Männer antritt, sei "im Motorsport immer noch was Besonderes". Für Flörsch sei es dennoch "schwerer, Sponsoren zu finden, weil viele es mir nicht zutrauen und selbst in höheren Positionen gar nicht wissen, dass ich in der Formel 1 gegen Lewis Hamilton oder Max Verstappen fahren würde."

Die junge Pilotin, die in der Saison 2021 vorübergehend in die DTM gewechselt war, kehrte in diesem Jahr in die Formel-Serie zurück. Anfang Mai feierte eine Dokumentation über Flörsch Premiere, die ihre Rückkehr nach einem schweren Rennunfall in Macau 2018 beleuchtet. Ziel des Films sei es gewesen, "zu zeigen, dass es im Motorsport nicht aufs Geschlecht ankommt, sondern Männer und Frauen das Gleiche leisten und den gleichen Erfolg haben können".