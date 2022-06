Doppelerfolg in Le Mans: Toyota feiert fünften Sieg in Serie

Toyotas unangefochtene Dominanz bei den 24 Stunden von Le Mans geht weiter. Der japanische Automobilhersteller triumphierte am Sonntag bei der 90. Ausgabe des legendären Rennens an der Sarthe - es war der fünfte Erfolg in Serie.

Die siegreichen Fahrer für Toyota waren der Schweizer Sebastien Buemi, der Japaner Ryo Hirakawa und der Neuseeländer Brendon Hartley.

Das Trio absolvierte 380 Runden und verwies dabei den Toyota von Titelverteidiger Mike Conway, Kamui Kobayashi und Jose Maria Lopez auf den zweiten Platz. Für den 33-jährigen Buemi ist es bereits der vierte Triumph in Le Mans, Hartley jubelt zum dritten Mal. Rookie Hirakawa krönte sich im ersten Anlauf.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Insgesamt waren 62 Rennwagen an den Start gegangen, unter den Fahrern war auch Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender. Acht Autos beendeten das Rennen nicht, es gab jedoch keine schlimmeren Unfälle.