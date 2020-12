Mick Schumacher greift im letzten Rennen der Saison in der Formel 2 nach dem WM-Titel. Hier könnt Ihr das Rennen von Bahrain im Liveticker verfolgen.

Mick Schumacher in der Formel 2: Das Rennen jetzt im Liveticker

4. Runde:

Schumacher hat erneut einen Verbremser, aber bleibt weiter auf seiner Pace. Dann krallt er sich Jehan Daruvala. Die schnellste Runde geht derweil an Robert Shwartzman.

2. Runde:

Schumacher baut den Vorsprung auf Ilott aus und fährt auch noch die schnellste Rennrunde! Das wären zwei zusätzliche Zähler für Mick!

1. Runde:

Heftiger Verbremser von Schumacher. Dadurch verliert der 21- Jährige eine Position. Das Entscheidende jedoch: Er bleibt vor Kontrahent Cam Ilott, der eine Position dahinter auf P4 fährt.

Start:

Los geht es! Schumacher erwischt wieder einen guten Start, zieht in die Mitte, wird aber vom Führenden Ticktum abgeschnitten. In die erste Kurve geht er als Zweiter.

Formationlap:

Die Ampel steht erstmals auf Grün. Die Fahrer gehen in die Formationslap.

Vor Beginn:

Die Autos stehen in der Startaufstellung bereit. Gleich geht es in die Einführungsrunde

Vor Beginn:

Im gestrigen Rennen belegte Mick Schumacher Platz sechs, nachdem er nur von Position 18 startete. Der 21-Jährige hatte zuvor im Qualifying einen Unfall. Im Rennen kämpfte er sich nach vorne. Den Sieg sicherte sich Yuki Tsunoda.

Vor Beginn:

Schumacher hat vor dem letzten Lauf 14 Zähler Vorsprung in der WM-Wertung. Verfolger Callum Ilott braucht also einen Sieg (15 Punkte), um Schumacher noch zu verdrängen. Zudem bringt die schnellste Rennrunde zwei Punkte. Sollte Ilott sich beides sichern, muss Schumacher mindestens Sechster (vier Punkte) werden, um Rang eins in der Endabrechnung zu behalten.

Vor Beginn:

Die Augen richten sich heute natürlich auf Mick Schumacher. Der 21-Jährige kann sich heute den WM-Titel sichern. Er geht von Startplatz 3 ins Rennen. Kontrahent Ilott steht eine Position dahinter.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des letzten Rennens in der Formel-2-Saison. Der Start ist für 13.20 Uhr angesetzt.

Mick Schumacher in der Formel 2: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Das Sprintrennen der Formel 2 in Bahrain wird am Sonntag von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet zudem wie gewohnt einen kostenpflichtigen Livestream über SkyGo und SkyTicket an.

Außerdem wird auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 ein Livestream bereitgestellt.

