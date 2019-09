Formel 2: Juan Manuel Correa erleidet Lungenversagen - Zustand "kritisch, aber stabil"

Nach seinem schweren Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa sind bei dem US-Amerikaner Juan Manuel Correa (20) neue Komplikationen aufgetreten. Wie seine Familie in einem Statement veröffentlichte, erlitt Correa ein akutes Lungenversagen und muss künstlich beatmet werden. Er sei demnach nicht bei Bewusstsein, sein Zustand sei "kritisch, aber stabil".

"Wir sind überzeugt, dass unser Sohn uns mit seinem Kampfgeist und seiner Stärke überraschen wird und sich komplett erholt", schreibt die Familie.

Correa war am vergangenen Samstag im Hauptrennen der Nachwuchsserie in Belgien mit etwa 260 km/h in das Auto des Franzosen Anthoine Hubert gekracht, der nach einem vorherigen Unfall auf die Strecke zurückgeschleudert wurde. Der 22-Jährige starb wenig später.

Das zweite Rennen am Sonntag wurde abgesagt, das Formel-1-Feld gedachte Hubert mit einer Schweigeminute.

Correa wird inzwischen in einer Spezialklinik in London behandelt, er erlitt zudem Brüche an beiden Beinen und eine leichte Verletzung der Wirbelsäule.

Seine Familie drückte Huberts Angehörigen ihr Mitgefühl aus. "Unsere Herzen sind gebrochen, wir können den Schmerz nur erahnen, den sie durch den Verlust erlitten haben", heißt es.