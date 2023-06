Diamond League: Knighton knackt Bolt-Rekord - Warholm gewinnt Heimspiel

US-Sprinter Erriyon Knighton hat bei der fünften Station der Diamond League in Oslo den zehn Jahre alten Meeting-Rekord von Usain Bolt über 200 m geknackt. Der WM-Dritte war in 19,77 Sekunden drei Hundertstel schneller als der Superstar aus Jamaika im Jahr 2013. Knighton stellte damit zugleich eine Weltjahresbestzeit auf, der Kölner Joshua Hartmann wurde mit seiner Saisonbestleistung von 20,39 Sechster.

Für ein weiteres Highlight der traditionsreichen Bislett Games sorgte die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou, die über 100 m in 10,75 Sekunden den sogar 25 Jahre alten Meeting-Rekord der später als Dopingsünderin überführten Marion Jones (USA) unterbot. Zudem stieg Lokalmatador Karsten Warholm (Norwegen) in 46,52 Sekunden mit der viertbesten Zeit der Geschichte über 400 Meter Hürden in die Saison ein.

Für das beste deutsche Ergebnis in der norwegischen Hauptstadt sorgte Diskuswerferin Claudine Vita: Die Neubrandenburgerin landete mit 62,96 m auf Rang vier, die EM-Zweite Kristin Pudenz (Potsdam/62,82) wurde Fünfte.

Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) landete im Stabhochsprung mit 5,41 m ebenso auf Rang acht wie Sara Gambetta (Halle/Salle) mit 18,37 m im Kugelstoßen.

Kurios wurde es über 5000 m: Yomif Kejelcha (Äthiopien) und Jakob Kiplimo (Uganda) liefen in 12:41,73 zeitgleich die sechstbeste Zeit der Geschichte - Kejelcha siegte im Fotofinish. Dem Norweger Jakob Ingebrigtsen gelang zudem über 1500 m in 3:27,95 ein Europarekord.

Saisonhighlight der Leichtathletinnen und Leichtathleten sind in dieser Saison die Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August).